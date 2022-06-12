Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В нинішній ситуації я пропонував би військово-політичному керівництву України розглядати декілька сценаріїв розвитку подій з Білорусі. Потрібно розуміти, що Лукашенко може опинитися в ситуації загнаного звіра. Йому сама ситуація продиктує необхідність діяти агресивно. Тому це може бути та екстремальна ситуація при якій він кине війська проти України. В нього просто не буде іншого способу захищати себе. Це один із найнеприємніших варіантів розвитку подій на північному напрямку", - пояснив Безсмертний.

Дипломат також додав, що Лукашенко може загравати з Заходом і мати хороші стосунки з Росією.

"В традиції людини з комплексом голови колгоспу завжди буде бажання діяти на два фронти. Лукашенко завжди успішно загравав з Заходом і водночас мав хороші стосунки з РФ. Однак він робив це настільки, наскільки йому дозволяв загравати з Заходом Кремль", - додав Безсмертний.

Безсмертний також наголосив, що у війні Росії проти України Лукашенку відведена своя функція.

"Починаючи з 24 лютого, коли Кремль використав і використовує територію Білорусі для агресії проти України, стало зрозуміло, що Лукашенко не впливає на розвиток ситуації. У війні Кремля проти України Лукашенку відведена своя функція. І межах цієї функції він виконує завдання, які йому нарізає Кремль. Зараз потрібно Кремлю, щоб Україна тримала на північному напрямку частину своїх військ, от Лукашенко і влаштовує на кордоні з Україною навчання", - додав Безсмертний.

2 червня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що режим Лукашенка перекидає понад 50 одиниць військової техніки у прикордонну з Волинню область.

На території прикордонної з Україною білоруської Брестської області проходять так звані російсько-білоруські навчання. При цьому вояки з РФ ставляться до білорусів як до майбутнього гарматного м'яса

31 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкрив подробиці "спецоперації", яку КДБ, нібито, провів на території України.

7 квітня Олександр Лукашенко під час засідання ради нацбезпеки заявив про успішну спеціальну операцію "зі звільнення білорусів" з території України.

Раніше Тихановська заявила, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка наказував військам наступати на територію України, але вищі офіцери проігнорували його.

11 червня ГУР повідомило, що Білорусь проводить масові військові навчання в Гомельській області, на яких відпрацьовується "перехід із мирного на воєнний час"



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