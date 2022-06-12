У війні Кремля проти України Лукашенку відведена своя функція, - Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Лукашенко у війні Росії проти України відіграє ту роль, яку йому відвів Кремль
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"В нинішній ситуації я пропонував би військово-політичному керівництву України розглядати декілька сценаріїв розвитку подій з Білорусі. Потрібно розуміти, що Лукашенко може опинитися в ситуації загнаного звіра. Йому сама ситуація продиктує необхідність діяти агресивно. Тому це може бути та екстремальна ситуація при якій він кине війська проти України. В нього просто не буде іншого способу захищати себе. Це один із найнеприємніших варіантів розвитку подій на північному напрямку", - пояснив Безсмертний.
Дипломат також додав, що Лукашенко може загравати з Заходом і мати хороші стосунки з Росією.
"В традиції людини з комплексом голови колгоспу завжди буде бажання діяти на два фронти. Лукашенко завжди успішно загравав з Заходом і водночас мав хороші стосунки з РФ. Однак він робив це настільки, наскільки йому дозволяв загравати з Заходом Кремль", - додав Безсмертний.
Безсмертний також наголосив, що у війні Росії проти України Лукашенку відведена своя функція.
"Починаючи з 24 лютого, коли Кремль використав і використовує територію Білорусі для агресії проти України, стало зрозуміло, що Лукашенко не впливає на розвиток ситуації. У війні Кремля проти України Лукашенку відведена своя функція. І межах цієї функції він виконує завдання, які йому нарізає Кремль. Зараз потрібно Кремлю, щоб Україна тримала на північному напрямку частину своїх військ, от Лукашенко і влаштовує на кордоні з Україною навчання", - додав Безсмертний.
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