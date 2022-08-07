Білоруський ОМОН шукає тих, хто підірвав колію у Брестській області

Про це сьогодні, 7 серпня 2022 року, повідомила брестська філія білоруського правозахисного товариства "Весна".

"Причина - нібито вибух на залізниці десь у Брестській області", - зазначають правозахисники.

Оскільки на місці диверсії знайшли каністри з паливом, яке використовують у колгоспах, силовики обійшли заправки, де "клали обличчям у підлогу".

"Потім правоохоронці пішли по колгоспах і колгоспниках. Ну, а останнім відомим місцем, де діяли силовики, був бар "Мед" в Івановому", - йдеться у повідомленні.

Окрім місцевих міліціонерів у слідчих діях беруть участь силовики з Мінська.

Місто Іванове знаходиться за 20 км від кордону з Україною.

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