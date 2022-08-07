Білоруський ОМОН шукає тих, хто підірвав колію у Брестській області
У місті Іванове Брестської області Білорусі в пошуках імовірних диверсантів правоохоронці відвідують бари, заправки та колгоспи, влаштовують обшуки та допити
Про це сьогодні, 7 серпня 2022 року, повідомила брестська філія білоруського правозахисного товариства "Весна".
"Причина - нібито вибух на залізниці десь у Брестській області", - зазначають правозахисники.
Оскільки на місці диверсії знайшли каністри з паливом, яке використовують у колгоспах, силовики обійшли заправки, де "клали обличчям у підлогу".
"Потім правоохоронці пішли по колгоспах і колгоспниках. Ну, а останнім відомим місцем, де діяли силовики, був бар "Мед" в Івановому", - йдеться у повідомленні.
Окрім місцевих міліціонерів у слідчих діях беруть участь силовики з Мінська.
- Місто Іванове знаходиться за 20 км від кордону з Україною.
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