Білоруський режим визнав екстремістським сайт телеканалу "Белсат", який мовить з Варшави

Про це повідомляє "Белсат".



27 липня райсуд міста Гомеля ухвалив внести до Республіканського списку екстремістських матеріалів сайт та сторінки у соцмережах телеканалу "Белсат".



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Втім, станом на 17:00 27 липня у списку "екстремістських матеріалів" на сайті міністерства інформації Білорусі відповідні позначки відсутні.

Нагадаємо, раніше режим сампроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка визнав екстремістською книгу журналістів "Белсату" "Білоруський Донбас" про роль білоруських добровольців та влади у війні