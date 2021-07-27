Білоруський режим визнав екстремістським сайт телеканалу "Белсат", який мовить з Варшави
Окрім сайту "Белсату", екстремістськими в Білорусі визнано всі сторінки цього медіа у соціальних мережах
Про це повідомляє "Белсат".
27 липня райсуд міста Гомеля ухвалив внести до Республіканського списку екстремістських матеріалів сайт та сторінки у соцмережах телеканалу "Белсат".
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Втім, станом на 17:00 27 липня у списку "екстремістських матеріалів" на сайті міністерства інформації Білорусі відповідні позначки відсутні.
- Нагадаємо, раніше режим сампроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка визнав екстремістською книгу журналістів "Белсату" "Білоруський Донбас" про роль білоруських добровольців та влади у війні
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