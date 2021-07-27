З 2014 року в Білорусі немає жодного білоруського генерала в силових структурах, - лідер руху "Разам"
Лідер білоруського руху "Разам" В’ячеслав Сівчик заявив, що починаючи з 2014 року в Білорусі немає жодного білоруського генерала в силових структурах, саме тому репресії проти білорусів відрізняються такою жорстокістю
Про це він повідомив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"27 липня в Білорусі святкують День незалежності. Поки незаконно обраний президент Лукашенко це державне свято не заборонив, білоруський народ та опозиція святкують цю важливу подію для Білорусі. І сьогодні ми раді запросити всіх українців в парк імені Тараса Шевченка в Києві, щоб разом з білорусами відсвяткувати День незалежності Білорусі. Сьогодні ми солідарні з усім білоруським народом. Оскільки в Білорусі зараз вже настає гуманітарна катастрофа", - сказав Сівчик
Сівчик зауважив, що політика масового терору та репресій, яку проводить Лукашенко разом з Путіним, зовсім не випадкова. За його словами, в Білорусі немає жодного білоруського генерала в силових структурах починаючи з 2014 року.
"Починаючи з 2014 року Москва взяла під контроль всю повноту влади в Білорусі. В Білорусі немає жодного білоруського генерала. Саме тому, репресій проти білорусів відрізняються такою жорстокістю. Наразі відбувається генезис банди Лукашенка та Путіна", - додав Сівчик.
- Нагадаємо, 25 липня стамбульська академія кримінального права представила звіт щодо кількості ув'язнених на 100 тис. населення серед європейських країн. Першою у ньому йде Білорусь
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