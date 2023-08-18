Білоруський військовий експерт пояснив, як Лукашенко планує захищатися від "інтервенції" Заходу та поглинання Росією
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко думає, що від поглинання Росією його захистить Китай, а від інтервенції Заходу - обидві ці країни в Радбезі ООН
Про це в ефірі Еспресо заявив незалежний військовий оглядач, провідний білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу Олександр Алєсін.
"Думаю, що Кремлю це дуже неприємно. Це початково гра між РФ та Китаєм. Обидві країни - постійні члени Радбезу ООН. Лукашенко грає на їх існуючих протиріччях та підозрах", - сказав він.
На думку Алєсіна, диктатор вважає, що якщо в нього буде такий могутній союзник як Китай, то він буде застрахований від поглинення Білорусі Росією.
"Я думаю, що це цілеспрямована політика попри те, що його вважають васалом Росії. Він веде дуже тонку політику та пробігає між "краплями дощу". Окрім того, Лукашенко вважає, що якщо Захід запровадить проти нього серйозні санкції та захоче провести військову інтервенцію, а на це потрібна санкція Радбезу ООН, то Росія і Китай його "відмажуть"", - підсумував експерт.
- 16 серпня до столиці Білорусі Мінська офіційно прибув член Центральної військової ради, міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу.
- 17 серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з міністром оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що країни мають однакове бачення світоустрою та є абсолютними прихильниками непорушності кордонів.
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