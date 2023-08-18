Про це в ефірі Еспресо заявив незалежний військовий оглядач, провідний білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу Олександр Алєсін.

"Думаю, що Кремлю це дуже неприємно. Це початково гра між РФ та Китаєм. Обидві країни - постійні члени Радбезу ООН. Лукашенко грає на їх існуючих протиріччях та підозрах", - сказав він.

На думку Алєсіна, диктатор вважає, що якщо в нього буде такий могутній союзник як Китай, то він буде застрахований від поглинення Білорусі Росією.

"Я думаю, що це цілеспрямована політика попри те, що його вважають васалом Росії. Він веде дуже тонку політику та пробігає між "краплями дощу". Окрім того, Лукашенко вважає, що якщо Захід запровадить проти нього серйозні санкції та захоче провести військову інтервенцію, а на це потрібна санкція Радбезу ООН, то Росія і Китай його "відмажуть"", - підсумував експерт.