Більш ніж чверть росіян перейшли на харчування з городів, - опитування

Про це пишуть російські ЗМІ.

26,8% респондентів, які взяли участь в дослідженні, що охопило всю Росію, заявили, що дача або будинок в селі є для них "важливим джерелом продуктів харчування для сім'ї".

Цьому сприяє поточна економічна ситуація, пишуть експерти Webbankir: переважна більшість учасників дослідження (81,3%) відзначили значне подорожчання продуктів харчування за останній рік.

Лише 17,8% охарактеризували зростання цін як незначне, а зафіксовану Росстатом продовольчу дефляцію відчув лише 1% опитаних.