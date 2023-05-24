Більш ніж чверть росіян перейшли на харчування з городів, - опитування
Кожен четвертий житель Росії використовує городи на дачах для харчування, показало опитування фінансової онлайн-платформи Webbankir
Про це пишуть російські ЗМІ.
26,8% респондентів, які взяли участь в дослідженні, що охопило всю Росію, заявили, що дача або будинок в селі є для них "важливим джерелом продуктів харчування для сім'ї".
Цьому сприяє поточна економічна ситуація, пишуть експерти Webbankir: переважна більшість учасників дослідження (81,3%) відзначили значне подорожчання продуктів харчування за останній рік.
Лише 17,8% охарактеризували зростання цін як незначне, а зафіксовану Росстатом продовольчу дефляцію відчув лише 1% опитаних.
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