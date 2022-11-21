Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Білоруський правозахисник прокоментував можливі наслідки для Білорусі, якщо Лукашенко прийме рішення ввести білоруські війська в Україну.



"У першу чергу це буде катастрофа у міжнаціональних відносинах між білорусами та українцями, тому що між нами великі родинні стосунки як свояків, які живуть через межу. Частина суспільства, що на боці Путіна, вони будуть підтримувати агресивні дії, але до того моменту поки їх не відправлять як мобілізованих в Україну, бо помирати ніхто не хоче. А та частина білорусів, яка проти Лукашенко, Путіна та війни, може скористатися моментом слабкості, невпевненості влади у Білорусі, і Лукашенко це розуміє, тому відтягує відправлення військ. Більш потужне втручання Лукашенка у війну робить його положення слабким. Вивід в Україну білоруського війська, яке є силою Лукашенка, може дуже сильно змінити внутрішнє положення у Білорусі", - зауважив громадський активіст.



Андрій Стрижак зазначив, що Білорусь вже два роки живе у стані холодної громадянської війни, у якій кожний день людей арештовують, саджають на 10-12 років за коментарі, лайки у соцмережах та всілякі виступи, тобто у країні напруга як стиснута пружина.

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