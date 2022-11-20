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Російські спецслужби планують теракт на Білоруській АЕС, аби звинуватити Україну та НАТО, – ГУР 

20 листопада, 2022 неділя
14:28
Новини Островецька АЕС

Спецслужби РФ планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС "Островець"

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів: штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів"  – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець", – йдеться у повідомленні. 

За даними ГУР, розробкою та реалізацією "проєкту" займаються російські спецслужби. Натомість білоруський КДБ просто поставлений до відома.

Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.

"На думку розробників "проєкту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для  Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві", – повідомляють у ГУР..

  • Відстань від Островецької АЕС (або, як її називає пропаганда Лукашенка, "Білоруська АЕС") до литовської столиці, міста Вільнюса, складає 40 км.
  • 7 жовтня 2020 року, Лукашенко за участю російської сторони влаштував урочистості з приводу початку роботи електростанції й заявив, що Білорусь тепер ядерна держава.
  • Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що будівництво Островецької АЕС не обговорювалося з білоруським суспільством, безпека АЕС не обговорювалася з сусідніми державами-партнерами. А запуск реалізувався без незалежного контролю та необхідних тестів.
  • 25 квітня 2021 року, на головній сторінці Білоруської АЕС (вона ж Островецька АЕС) було розміщено зроблену начебто від імені працівників станції заяву з попередженням про можливу трагедію на АЕС. Автори повідомлення просять негайно закрити станцію.

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