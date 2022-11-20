Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Найближчим часом на території білорусі заплановано проведення низки терактів: штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема гродненської та брестської областей. Одна з головних цілей – білоруська атомна електростанція "Островець", – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, розробкою та реалізацією "проєкту" займаються російські спецслужби. Натомість білоруський КДБ просто поставлений до відома.

Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності.

"На думку розробників "проєкту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві", – повідомляють у ГУР..

Відстань від Островецької АЕС (або, як її називає пропаганда Лукашенка, "Білоруська АЕС") до литовської столиці, міста Вільнюса, складає 40 км.

7 жовтня 2020 року, Лукашенко за участю російської сторони влаштував урочистості з приводу початку роботи електростанції й заявив, що Білорусь тепер ядерна держава.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що будівництво Островецької АЕС не обговорювалося з білоруським суспільством, безпека АЕС не обговорювалася з сусідніми державами-партнерами. А запуск реалізувався без незалежного контролю та необхідних тестів.

25 квітня 2021 року, на головній сторінці Білоруської АЕС (вона ж Островецька АЕС) було розміщено зроблену начебто від імені працівників станції заяву з попередженням про можливу трагедію на АЕС. Автори повідомлення просять негайно закрити станцію.

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