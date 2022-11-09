Більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні, - Усик про дружину, яка народилась у Росії

Про це повідомляє Іnteria.

"Вона народилася у Красноярську, але у дворічному віці переїхала з батьками до Криму. Потім вона знову повернулася до Росії. У Радянському Союзі людей відправляли на роботу до різних куточків країни. Але вона не почувається росіянкою, вона українка. Вона жартує, що це не її проблема, а її батьків. Скажу більше. Вона - більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні", - сказав Усик.

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Олександр Усик народився у Сімферополі та неодноразово відвідував Крим після його окупації у 2014 році. Разом з родиною він переїхав з півострова до Києва лише у 2017 році.

18 квітня Катерина Усик заявила, що отримувала погрози через українську символіку, коли жила в окупованому Криму.

16 серпня дружина Усика заявила, що боксер отримував погрози від російських окупантів.

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