Більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні, - Усик про дружину, яка народилась у Росії
Український боксер Олександр Усик запевнив, що його дружина Катерина, яка народилась у Росії, є справжньою патріоткою України
Про це повідомляє Іnteria.
"Вона народилася у Красноярську, але у дворічному віці переїхала з батьками до Криму. Потім вона знову повернулася до Росії. У Радянському Союзі людей відправляли на роботу до різних куточків країни. Але вона не почувається росіянкою, вона українка. Вона жартує, що це не її проблема, а її батьків. Скажу більше. Вона - більша патріотка, ніж багато хто з тих, хто народився в Україні", - сказав Усик.
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Олександр Усик народився у Сімферополі та неодноразово відвідував Крим після його окупації у 2014 році. Разом з родиною він переїхав з півострова до Києва лише у 2017 році.
- 18 квітня Катерина Усик заявила, що отримувала погрози через українську символіку, коли жила в окупованому Криму.
- 16 серпня дружина Усика заявила, що боксер отримував погрози від російських окупантів.
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