Про це вона заявила в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

За словами Катерини Усик, коли вона ще жила в окупованому Сімферополі, невідомі телефонували боксеру та вимагали, аби він не називав Крим українським.

"Усі ці 8 років Сашку ставили питання, чий Крим. Він би може і сказав би, але коли він був у Києві, його набрали якісь люди та казали: "Саша, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина. Ми зайдемо і обов’язково щось у неї знайдемо. Ми зараз бачимо, як Росія поводиться, я розумію, що вони б у мене щось знайшли", - розповіла Катерина Усик.

Олександр Усик народився у Сімферополі та неодноразово відвідував Крим після його окупації у 2014 році. Разом з родиною він переїхав з півострова до Києва лише у 2017 році.

18 квітня Катерина Усик заявила, що отримувала погрози через українську символіку, коли жила в окупованому Криму.

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