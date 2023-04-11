Більше 3 мільйонів німців ніколи не кориcтувались інтернетом, - Spiegel
Майже 6% жителів Німеччини у віці від 16 до 74 років взагалі не користуються інтернетом - це близько 3,4 млн громадян. Найбільше таких людей у діапазоні 65-74 роки
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на федеральне статистичне відомство.
Згідно з інформацією, отриманою відомством через опитування щодо поведінки користувачів у секторі комунікацій за минулий рік, майже 6% людей у віці від 16 до 74 років у Німеччині взагалі не користуються інтернетом.
Кількість так званих офлайн-користувачів була найбільшою у віковому діапазоні від 65 до 74 років. За даними федерального відомства, одна шоста, або 17%, з них ніколи не користувалися інтернетом. Тим часом серед осіб молодше 45 років цей показник становив менш як 2%.
Видання зазначає, що загалом цей показник у Німеччині нижчий за середній по ЄС, який становить 7% від загальної кількості населення. Хоча дані суттєво різняться: у Греції та Португалії рівень становив 14%, тоді як у Швеції офлайн лише 1% населення.
За даними Міжнародного союзу електрозв'язку ООН, близько третини населення світу не мали доступу до Інтернету у 2022 році. Це приблизно 2,7 мільярда людей, які ніколи не були онлайн.
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