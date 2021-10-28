Більше площі всієї Угорщини: у Податковій розповіли, скільки українських сільгоспземель обробляється неофіційно

Про це в інтерв'ю Економічній правді повідомив в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

"Ми ще на початку року намагалися порахувати, скільки землі в нас фактично обробляється, але номінально, у звітності, вона не обробляється. Ми отримали цифру більше ніж 10 мільйонів гектарів - це земля, обробка якої ніде не фіксується. 10 млн га - це 100 тис квадратних кілометрів - це більше за всю площу Угорщини (93 тис квадратних кілометрів)", - цитує видання слова Олейнікова.

За словами Євгена Олейнікова, зміни до податкового законодавства, які запроваджують мінімальне податкове зобов'язання, мають сприяти тому, що місцеві бюджети отримуватимуть більше доходів з такої землі.

"Але є ситуації, коли великі аграрії використовують систему неофіційної оренди землі, тобто не показують її у звітності. Я не можу сказати конкретно, хто і скільки – це вже треба доводити", — додав він.



У виданні зауважили, що мінімальне податкове зобов'язання, яке має змінити систему оподаткування аграрії, міститься у законопроєкті №5600, який невдовзі має пройти друге читання у парламенті.