Більше половини українців вважають Зеленського та його уряд нездатним подолати економічну кризу - Центр Разумкова
52,9% українців вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем. Такі результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного 28-31 січня 2022 року на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель"
Частково ефективними Володимира Зеленского та його уряд вважаює третина опитаних - 32,6%.
Лише 8,4% переконані, що президент та уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.
При цьому 52,8% опитаних відзначили, що фінансове (матеріальне) становище їхньої родини за останній рік погіршилось. 38,5% зазначають, що іхній матеріальний стан не змінився. Покращилось фінансове становище у 7,8% українців.
Головною причиною економічноі кризи в Україні 37,2% назвали некомпетентність влади. 34,3% вважають причиною кризи корупцію. 11,8% пов’язують кризові явища в економіці із війною на Сході. 5,9% вважають винною пандемію коронавірусу.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.
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