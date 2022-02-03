Більше половини українців вважають Зеленського та його уряд нездатним подолати економічну кризу - Центр Разумкова

Частково ефективними Володимира Зеленского та його уряд вважаює третина опитаних - 32,6%.



Лише 8,4% переконані, що президент та уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.



При цьому 52,8% опитаних відзначили, що фінансове (матеріальне) становище їхньої родини за останній рік погіршилось. 38,5% зазначають, що іхній матеріальний стан не змінився. Покращилось фінансове становище у 7,8% українців.



Головною причиною економічноі кризи в Україні 37,2% назвали некомпетентність влади. 34,3% вважають причиною кризи корупцію. 11,8% пов’язують кризові явища в економіці із війною на Сході. 5,9% вважають винною пандемію коронавірусу.



Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.