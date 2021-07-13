"Більше схоже на Каїна і Авеля": Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ"

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яку транслював Офіс президента.



"Вважаю, якщо президент РФ уже почав писати українською, значить ми все правильно робимо. Ось у цьому напрямку я підтримую це рішення. У мене не було часу прочитати всю статтю, але деякі частини, що я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, витратив президент РФ багато часу, тому що там архівної роботи дуже багато. Я можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити витратити на такий об'єм такої детальної роботи. Що стосується цього часу, я просто думаю, що ми постійно говоримо про нашу зустріч. І на зустріч між президентами України і РФ зараз щось не вистачає часу у президента Росії. Я просто не знав, на що він витрачає час, і зараз я бачу результат. Мені здається, що важливо, щоби все ж-таки деякі речі, і, до речі, про які він написав, ми могли би проговорити. Напевно, я надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутньому", - сказав Зеленський.



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Президент України також розкритикував тезу про "братські" стосунки, порівнявши поведінку Росії з біблійною історією, в якій син Адама Каїн убив свого брата Авеля.



"Щодо "братського народу" я вже відповідав. Нас забувають, коли ми говоримо про перемогу над фашизмом, про Другу світову війну і скільки втрачено було життів українців. І згадують нас у інших випадках, що ми "братський народ". Мені здається, це не по-братськи - так чинити. Більше схоже на Каїна і Авеля - щось із цієї історії. Ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час. Якщо треба, щоб ця стаття знайшла відповідь, подумаємо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Кремль оприлюднив статтю Путіна українською мовою про "єдність росіян та українців".