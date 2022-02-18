Більшість моїх одноклубників розглядають можливість покинути Україну, якщо справді почнеться війна, - футболіст-іноземець з "Динамо"

Про це Беньямін. повідомив в інтерв'ю Sport Klub.



"Стан, коли дивишся телевізор і читаєш новини, не з приємних. Насправді я навіть не знаю, що думати. Це те, чого я не міг уявити навіть у гіршому випадку. Проте тепер, за повідомленнями ЗМІ, війна, схоже, вже на носі. Я досі не можу уявити, що це станеться насправді. Єдине, що ми можемо зробити, це сподіватися на дипломатичну угоду. Я зараз за кордоном, але моя родина у Києві. Більшість товаришів по команді розглядають можливість ненадовго залишити Україну на випадок, якщо справді розпочнеться війна", - сказав футболіст "Динамо".



Вербіч також відзначив, що у київському "Динамо" паніки немає.



"Насправді особливої ​​паніки у клубі поки що немає, як і в країні. Я не хочу заглиблюватися в політику, але маю таке почуття, що в інтернеті набагато більше паніки, ніж у реальному житті. Люди нетерплячі щодо ситуації, але поки що вона досить спокійна і, сподіваюся, такою і залишиться", – сказав Беньямін Вербіч.



Вербіч виступає за "Динамо" з 2018 року. Словенець зіграв за киян 119 матчів, забив 37 голи та віддав 12 результативних передач.

У серпні у форварда київського "Динамо" Беньяміна Вербіча народився син.