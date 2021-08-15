Більшість шкіл Одещини працюватимуть онлайн, бо там щепилися тільки 10% вчителів
Педагоги Одеської області не поспішають вакцинуватися від коронавірусу
На це звернув увагу директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак, передає Еспресо.TV.
"Ви знаєте, що внесені зміни до постанови № 1236: якщо в закладі освіти отримали щеплення лише 20% працівників - у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно. Мова не йде про те, що людей звільнятимуть, але працювати вони будуть в онлайн-режимі, як і увесь заклад", - пояснив посадовець у себе на фейсбуці.
Найкращим є стан справ з вакцинацією педагогів в громадах:
Зеленогірській,
Куяльницькій,
Татарбунарській,
Цебриківській,
Ширяївській,
Яськівській (єдина з понад 60% щеплених).
"Щире спасибі вам за свідому громадянську позицію! Є школи, працівники яких всім колективом отримали імунітет - Борщівська ЗОШ (100%)", - наголосив Лончак.
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Нуль щеплених - в закладах освіти Маразліївської територіальної громади (єдина така громада в області).
Менше 10% у закладах освіти громад:
Усатівської,
Фонтанської,
Ренійської,
Успенівської,
Нерубайської,
Петропавлівської,
Старокозацької,
Болградської,
Вигодянської,
Дальницької,
Затишанської,
Петровірівської,
Роздільнянської,
Старомаяківської,
Таїровської,
Тарутинської,
Василівської.
Це більшість територіальних громад Одеської області.
"Прошу голів громад, керівників органів управління освітою, директорів шкіл долучитися до роз’яснювальних заходів і забезпечити імунітет людей на ваших територіях, щоб вчасно і у звичному режимі розпочати навчальний процес!", - підсумував Олександр Лончак.
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