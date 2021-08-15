Більшість шкіл Одещини працюватимуть онлайн, бо там щепилися тільки 10% вчителів

На це звернув увагу директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак, передає Еспресо.TV.



"Ви знаєте, що внесені зміни до постанови № 1236: якщо в закладі освіти отримали щеплення лише 20% працівників - у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно. Мова не йде про те, що людей звільнятимуть, але працювати вони будуть в онлайн-режимі, як і увесь заклад", - пояснив посадовець у себе на фейсбуці.



Найкращим є стан справ з вакцинацією педагогів в громадах:



Зеленогірській,

Куяльницькій,

Татарбунарській,

Цебриківській,

Ширяївській,

Яськівській (єдина з понад 60% щеплених).



"Щире спасибі вам за свідому громадянську позицію! Є школи, працівники яких всім колективом отримали імунітет - Борщівська ЗОШ (100%)", - наголосив Лончак.



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Нуль щеплених - в закладах освіти Маразліївської територіальної громади (єдина така громада в області).



Менше 10% у закладах освіти громад:



Усатівської,

Фонтанської,

Ренійської,

Успенівської,

Нерубайської,

Петропавлівської,

Старокозацької,

Болградської,

Вигодянської,

Дальницької,

Затишанської,

Петровірівської,

Роздільнянської,

Старомаяківської,

Таїровської,

Тарутинської,

Василівської.



Це більшість територіальних громад Одеської області.



"Прошу голів громад, керівників органів управління освітою, директорів шкіл долучитися до роз’яснювальних заходів і забезпечити імунітет людей на ваших територіях, щоб вчасно і у звичному режимі розпочати навчальний процес!", - підсумував Олександр Лончак.





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