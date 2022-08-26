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Головна війна з Росією Біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ, - депутат облради Хлань
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Біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ, - депутат облради Хлань

26 серпня, 2022 п'ятниця
09:08
війна з Росією

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що противник навчився у терміновому порядку латати пробоїни на мостах, але ми тримаємо під постійним контролем всі ці об'єкти

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ця ніч була напружена, ворог зосереджується на утриманні своїх позицій. Сьогодні вночі, 26 серпня, були нанесені авіаудари по ворожих позиціях. З окупованої Херсонщини передають, що були чути вибухи біля Антонівського мосту, що є вже традиційним за останній час. Знову пролунали  вибухи у Новій Каховці та Бериславі, тобто послідовно ЗСУ знищують тилові запаси ворога та тримають під контролем транспортні артерії", - повідомив депутат облради.

Сергій Хлань зауважив, що противник вперто налаштовує різні переправи, у тому числі й плавучу, використовуючи баржі, а також поспіхом ремонтує дорожнє покриття Антонівського мосту.

"Окупанти підлаштувалися останнім часом та зробили певний запас будівельних матеріалів біля Антонівського мосту, вони викрали метал з Херсонського судноремонтного заводу і відбудовують покриття мосту за допомогою металу. Якщо говорити про греблю Каховської ГЕС, то там росіяни зробили запас дорожніх плит, якими ремонтують пробоїни. Тобто до цих обох переправ окупанти стягнули велику кількість інженерної техніки. Ворог почав відбудовувати плавучий міст із барж біля Антонівського мосту, баржі між собою закріплюють та фіксують до опор мосту, а з верху по баржах облаштовують дорожнє покриття, відповідно, планують використовувати цю споруду як плавучий міст. Але наша артилерія відпрацює і цю ціль", - пояснив Хлань.

Депутат облради підсумував, що противник навчився у терміновому порядку налагоджувати пробоїни від нашої артилерії, але ЗСУ тримають під постійним контролем всі ці об'єкти.

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Україна
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
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