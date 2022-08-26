Біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ, - депутат облради Хлань

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ця ніч була напружена, ворог зосереджується на утриманні своїх позицій. Сьогодні вночі, 26 серпня, були нанесені авіаудари по ворожих позиціях. З окупованої Херсонщини передають, що були чути вибухи біля Антонівського мосту, що є вже традиційним за останній час. Знову пролунали вибухи у Новій Каховці та Бериславі, тобто послідовно ЗСУ знищують тилові запаси ворога та тримають під контролем транспортні артерії", - повідомив депутат облради.



Сергій Хлань зауважив, що противник вперто налаштовує різні переправи, у тому числі й плавучу, використовуючи баржі, а також поспіхом ремонтує дорожнє покриття Антонівського мосту.



"Окупанти підлаштувалися останнім часом та зробили певний запас будівельних матеріалів біля Антонівського мосту, вони викрали метал з Херсонського судноремонтного заводу і відбудовують покриття мосту за допомогою металу. Якщо говорити про греблю Каховської ГЕС, то там росіяни зробили запас дорожніх плит, якими ремонтують пробоїни. Тобто до цих обох переправ окупанти стягнули велику кількість інженерної техніки. Ворог почав відбудовувати плавучий міст із барж біля Антонівського мосту, баржі між собою закріплюють та фіксують до опор мосту, а з верху по баржах облаштовують дорожнє покриття, відповідно, планують використовувати цю споруду як плавучий міст. Але наша артилерія відпрацює і цю ціль", - пояснив Хлань.



Депутат облради підсумував, що противник навчився у терміновому порядку налагоджувати пробоїни від нашої артилерії, але ЗСУ тримають під постійним контролем всі ці об'єкти.

3 серпня ОК "Південь" повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.

Також британська розвідка з'ясувала, що російські окупанти розгортають у Херсоні наплавну переправу через Дніпро, аби замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст.

Крім того, Роман Костенко, полковник СБУ, зазначив, що противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.

Владислав Селезньов, військовий експерт та полковник Збройних сил України, зазначив, що росіяни створили мережу понтонно-мостових переправ на Херсонщині для забезпечення угрупування на західному березі Дніпра.