Біля Авдіївки окупанти нашпиговують техніку вибухівкою і скеровують її на українські позиції, - офіцер ЗСУ Цехоцький
Офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що окупанти використовують різні методи для штурму позицій ЗСУ біля Авдіївки і навіть техніку нашпиговану вибухівкою
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"
"За останні кілька днів ми спостерігали кілька випадків, коли окупанти намагались запускати камікадзе з техніки. Окупанти нашпиговують техніку великою кількістю вибухівки та скеровують її на повному ходу на позиції ЗСУ. Зокрема, це була автомобільна техніка та в одному випадку МТ-ЛБ. Утім, хочу наголосити, що техніка окупантів є першою ціллю для всіх підрозділів. Тому цю техніку знищували відразу", - розповів Цехоцький.
Офіцер також повідомив, що ситуація на Авдіївському коксохімічному заводі перебуває під контролем ЗСУ
"Противник дуже потужно штурмує Авдіївський коксохімічний завод. Наші підрозділи тримаються. Проте хочу наголосити, я раніше про це говорив, що сам завод - це фортеця у фортеці. Тому там готується дуже багато сюрпризів для противника. Ситуація загалом перебуває під контролем", - додав він.
- У вечірньому зведенні Генштабу за 19 листопада йшлося про те, що на Авдіївському напрямку ворог без успіху вів штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.
- У звіті американського Інституту вивчення війни від 20 листопада повідомили, що українські сили здійснили просування вперед поблизу Авдіївки, відбиваючи атаки російських військ. Російські джерела заявляють про великі втрати та змушеність використовувати персонал та призовників
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