​​Біля Авдіївки окупанти нашпиговують техніку вибухівкою і скеровують її на українські позиції, - офіцер ЗСУ Цехоцький

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"

"За останні кілька днів ми спостерігали кілька випадків, коли окупанти намагались запускати камікадзе з техніки. Окупанти нашпиговують техніку великою кількістю вибухівки та скеровують її на повному ходу на позиції ЗСУ. Зокрема, це була автомобільна техніка та в одному випадку МТ-ЛБ. Утім, хочу наголосити, що техніка окупантів є першою ціллю для всіх підрозділів. Тому цю техніку знищували відразу", - розповів Цехоцький.

Офіцер також повідомив, що ситуація на Авдіївському коксохімічному заводі перебуває під контролем ЗСУ

"Противник дуже потужно штурмує Авдіївський коксохімічний завод. Наші підрозділи тримаються. Проте хочу наголосити, я раніше про це говорив, що сам завод - це фортеця у фортеці. Тому там готується дуже багато сюрпризів для противника. Ситуація загалом перебуває під контролем", - додав він.