Біля Бахмута РФ буде намагатися повернути позиції, які відбили Сили оборони України, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворогу важливо повернути всі втрачені позиції, які були відбиті Силами оборони України, та зайняти необхідний плацдарм для штурму Часового Яру. Також окупанти мають намір розвивати успіх у напрямку Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська", - повідомив Федоренко.

За його словами, противник буде продовжувати це робити. Єдине, що може зірвати його наміри, - єднання української нації, сила та воля ЗСУ.

"План РФ залишається незмінним уже рік після того, як Силами оборони була проведена Харківська та Херсонська контрнаступальні операції. Противник має намір повністю окупувати Луганську і Донецьку області, а також поновити свій стан положення в Харківській області", - додав командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Наприкінці минулого року росіяни мали незначні тактичні успіхи й сьогодні намагаються біля Часового Яру нарощувати свої зусилля. Однак на поточний момент Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію й не допускати останніми днями втрати позицій, зауважив він.

"Подібна ситуація у нас була весною 2023 року. Саме тоді ми билися за дорогу між Часовим Яром та Бахмутом. Нам вдалося зупинити ворога та як наслідок відкинути його суттєво на 1,5-2 км в залежності від відтинку", - повідомив Федоренко.

Зараз ЗСУ вдається не допускати подальшого просування противника, попри цілодобові жорстокі бої. На думку Федоренка, українським військам вдасться покращити своє положення та відкинути противника від дороги, позицій, які він зараз займає.