Біля Бахмута ворог використовує свої підрозділи як приманку, - 26-та артбригада ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворог не шкодує свої підрозділи. Є випадки, коли противник відпрацьовує по своїх же позиціях. Таке відбувається, коли ми заходимо на вогневий рубіж, який ворог утримував, і окупанти можуть завдати артилерійське ураження і по своїх, і по українських захисниках. Також ми спостерігали, як ворог використовував свої підрозділи як приманку. Тобто вони виманювали наші сили на себе. Після того, як наші хлопці заходили на ворожі позиції, противник починав застосовувати артилерію. Тобто росіяни навмисно знищували своїх вояків, щоб завдати удару по ЗСУ ", - пояснив Калашніков.

Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича також додав, що ворог намагається атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі та посунути підрозділи Сил оборони в районі Кліщіївки.

"Тривають важкі бої, ворог застосовує артилерію й авіацію. Погодні умови диктують тактику інтенсивності боїв біля Бахмута", - підкреслив Калашніков.

25 листопада генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Протягом доби 27 листопада на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.













