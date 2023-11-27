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Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області, - Генштаб

27 листопада, 2023 понедiлок
19:49
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби, 27 листопада, на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 листопада.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 1 ракетний та 3 авіаційних удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Володимирівка, Веселівка, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова-Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 9 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Курахівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 2 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Вербове, Малі Щербаки, П’ятихатки, Кам’янське, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник з артилерії обстріляв місто Херсон.

ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Протягом доби 26 листопада на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Українські захисники відбили низку ворожих атак на ключових напрямках і знищили ще 750 російських військових.
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