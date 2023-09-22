Біля Кліщіївки в районі залізниці тривають важкі бої, - речник ЗСУ
У районі Кліщіївки Донецької області, поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил, тривають важкі бої
Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю", - заявив він.
За словами речника, українські сили наразі намагаються закріпитися на цій ділянці, щоб "повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша".
- На півдні підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони російського війська, нині закріплюються та відбивають атаки ворога.
- Російські елітні війська, які наразі діють у західній частині на Запоріжжі, з середини серпня не змогли зупинити поступове, але впевнене просування українських військ.
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