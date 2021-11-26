Біля кордону з РФ і Білоруссю виявили склад вогнепальної зброї та тепловізорів

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Зброю та тепловізори виявили на території двох приватних мисливських баз поблизу кордону з Росією та Білоруссю.



Під час обшуку правоохоронці вилучили ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм, 4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором, пістолет Макарова, револьвер, майже 400 набоїв різного калібру, димову шашку, відмички.



Вилучені докази відправили на експертизу.



Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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