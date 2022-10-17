Біля Запоріжжя знешкоджують залишки збитих ракет, жителів попередили про можливі вибухи
Сьогодні, 17 жовтня, о 14:00 за містом Запоріжжя розпочалось заплановане знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"Увага! Важлива інформація! О 14-00 за містом розпочалось заплановане знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів групою розмінування шляхом контрольованого підриву. Жителі міста можуть чути вибухи. Зберігаємо спокій!" – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, зараз відтікhttps://espreso.tv/zaraz-vidtik-lyudey-z-zaporizhzhya-bilshiy-nizh-24-lyutogo-deputat-oblradi-lishenko людей з Запоріжжя більший, ніж 24 лютого, - депутат облради Лишенко
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