Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Зараз відтік людей з Запоріжжя більший, ніж 24 лютого. Тоді багато хто виїжджав, тому що боялися невизначеності і очікували, що місто буде захоплене. Був за кілька годин захоплений Мелітополь, Херсон взяли за ранок. Всі розуміли, що спротиву може не бути і місто можуть захопити", - зазначив він.

Лишенко додав, що як наслідок, люди виїжджали, того що побоювались окупації.

"Зараз їдуть ті, хто навіть тоді не їхав. Люди бояться, що їм одного разу доведеться не прокинутися, бояться обстрілів. Ті, хто навіть працює безпосередньо в місті залишаються самі, а сім'ї вивозять, тому що навіщо дітей наражати на небезпеку", - підсумував депутат.