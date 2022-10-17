Binance оголосила про запуск першого індексу, який відслідковує ефективність найбільших криптовалют
Криптовалютна біржа Binance запустить свій перший індексний продукт - Top 10 Equal-Weighted Index, який відстежує ефективність 10 найбільших криптовалют
Про це інформують в пресслужбі Binance.
"Користувачі можуть використовувати Binance CMC Top 10 Equal-Weighted Index для відстеження вартості цифрових активів/валют. Кожен актив в індексі однаково зважений і балансується щомісяця, а індекс деномінований у доларах США. Binance посилатиметься на цей індекс, а також на інші індекси, які будуть запущені найближчим часом, під час запуску нових продуктів Binance в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Top 10 Equal-Weighted Index відстежуватиме ефективність 10 найкращих криптовалют у галузі за ринковою капіталізацією, такі як Біткоїн (BTC) та Ефіріум (ETH). Індекси Binance використовуватимуть інформацію про ціни від системи відстеження CoinMarketCap, які допоможуть інвесторам оцінити вартість і продуктивність криптовалют.
Новий продукт біржі стане доступним для інвесторів у листопаді 2022 року через службу Binance Auto-Invest.
У майбутньому Binance планує випустити серію індексів, яка буде охоплювати більше цифрових активів.
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