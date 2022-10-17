Про це інформують в пресслужбі Binance.

"Користувачі можуть використовувати Binance CMC Top 10 Equal-Weighted Index для відстеження вартості цифрових активів/валют. Кожен актив в індексі однаково зважений і балансується щомісяця, а індекс деномінований у доларах США. Binance посилатиметься на цей індекс, а також на інші індекси, які будуть запущені найближчим часом, під час запуску нових продуктів Binance в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Top 10 Equal-Weighted Index відстежуватиме ефективність 10 найкращих криптовалют у галузі за ринковою капіталізацією, такі як Біткоїн (BTC) та Ефіріум (ETH). Індекси Binance використовуватимуть інформацію про ціни від системи відстеження CoinMarketCap, які допоможуть інвесторам оцінити вартість і продуктивність криптовалют.

Новий продукт біржі стане доступним для інвесторів у листопаді 2022 року через службу Binance Auto-Invest.

У майбутньому Binance планує випустити серію індексів, яка буде охоплювати більше цифрових активів.

26 квітня криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.

Українці зі статусом вимушено переміщених людей можуть отримувати виплати на біржі криптовалют Binance. Компанія виділила 1,2 млн доларів.

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