Binance випустить криптовалютну картку для українських мігрантів

Про це пише TechStory.



За даними видання, під час кризи криптовалюта врятувала сотні тисяч українців. Міністерство цифрового розвитку України співпрацює з Binance. У квітні для українських мігрантів Binance випустить криптовалютну картку.



Unchain Help Card – це віртуальна дебетова картка, яка дозволить розподілити гроші серед найбільш уразливих жертв конфлікту – жінок і дітей.



Unchain Fund, глобальна криптовалютна благодійна організація, запустила цифрову благодійну дебетову картку, щоб допомогти найбільш уразливим жертвам України. Вони також збирають та координують пожертвування на гуманітарну допомогу в Україні. Також серед завдань — допомога в міграції, комунікаційне обладнання, ліки, засоби безпеки, продукти харчування та інші послуги.



Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер, 8 квітня, повідомив про дзвінок із засновником найбільшої криптовалютної платформи Binance Чанпен Чжао.



"Binance підтримають наші освітні проєкти, зокрема криптограмотності, щоб ще більше українців отримували цифрові навички та здобували нові цифрові професії. Криптокомпанія Binancе вже надала підтримку Україні в розмірі 10 мільйонів доларів та планує збільшити цю суму до 20 мільйонів найближчим часом", - написав він.



Також засновник Binance підтвердив, що компанія неухильно дотримується вимог санкційної політики щодо російських посадовців та банків із санкційного списку, причетних до військової агресії в Україні.

6 квітня в Україну надійшли перші сухпайки зі США, придбані за криптовалюту. Всього їх закуплено більше 400 тис. одиниць. Для цієї потреби з криптофонду, створеного українською криптобіржею KUNA, було виділено майже $4 млн.