Коли ворог щось перетворює для себе на гіперважливе, наділяє великим значенням, — воно автоматично стає таким і для нас.

Оскільки Авдіївка на найближчий період часу визначена як ключова точка зусиль окупантів і як символ передвиборчої перемоги, — для нас вона стає також надзвичайно важливою.

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Звісно, що важливість Авдіївки визначається багатьма стратегічними й тактичними значеннями. Зокрема, її втрата призведе до значних втрат територій за її межами, і створить загрозу для нових міст. Але є дещо інше, що робить Авдіївку дуже важливою для нас, — нова стратегія Путіна. Отже, враховуючи досвід Бахмута та, можливо, Авдіївки, Путін дійшов висновку, що його м'ясні штурми впродовж 2-3 років дадуть йому бажане. Тобто для нього підхід маршових піших батальйонів станом на сьогодні є успішним.

Я думаю, що "великі стратеги" Путіна на досвіді Бахмута та Авдіївки порахували, що в середньому за захоплення населеного пункту до 100 тисяч мешканців, вони витрачають 40 тисяч солдатів. Сьогодні в Донецькій області, окрім Авдіївки, залишається 6 міст від 30 тисяч до 150 тисяч (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Мирноград, Покровськ). Загалом населення цих міст – під 500 тисяч мешканців (номінально). Тому Путіну треба покласти 200 тисяч солдатів, щоб повністю захопити Донецьку область, згідно з цими розрахунками. Абсолютно прийнятна цифра, враховуючи що тільки від алкоголізму, самогубств, убивств і ДТП у РФ щороку вмирає 140 тисяч.

Тому битва за Авдіївку перетворюється на битву проти нової стратегії Путіна. Якщо ціна за це місто буде в рази більшою, ніж ці попередні розрахунки, або якщо йому не вдасться досягнути бажаного, попри обсяг загиблих, — це підриває його нову стратегію.

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А відповідно, не маючи переможної стратегії, він буде змушений або знайти щось нове, або відмовитися від своїх планів. Знайти щось украй важко, з огляду на багато інших факторів, про які напишу окремо.

Щобільше, поразка під Авдіївкою Путіна до виборів і велика сплачена за це ціна зробить його слабким в російському суспільстві, де настрої таки серйозно починають підупадати.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист