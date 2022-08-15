Битва за Південь України перебуває у важливій фазі, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо Херсона на Півдня України, то не потрібно формувати надмірні очікування. Поки що битва за Південь України перебуває в першій, або важливій фазі. Збройні сили України змогли ізолювати бойові дії коштом використання високоточних ракет по складах та командним пунктам окупантів. Ми знищуємо систему логістики, управління та протиповітряної оборони росіян на Півдні України. Такі дії є передумовою для активних дій на суходолі", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що для Збройних сил України важливо знищувати склади з боєприпасами та командні пункти на лівому березі Дніпра Херсонщини.

"Якщо ворожі командні пункти перемістились з правого берега Дніпра на лівий, то це не означає, що керівництво військами у ворога втрачене. Думаю, що процес контролю залишається. Питання лиш в тому, щоб ми знищували ці командні пункти на лівому березі Дніпра", - додав він.

За день, 6 серпня, українські захисники знищили 3 склади з боєкомплектами, 5 баз та 2 командні пункти РФ на окупованих територіях

8 серпня українське військо "відпрацювало вогневий контроль", в результаті чого є нові влучання по Антонівському та Каховському мостах.

9 серпня у Херсонській ОВА повідомили, що після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту з Херсона почали вивозити родини військових РФ, що перебували у місті.

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