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Битва за Південь України перебуває у важливій фазі, - Згурець

15 серпня, 2022 понедiлок
09:25
війна з Росією наступ ЗСУ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що всі бойові дії на Півдні України перебувають в першій важливій фазі щодо деокупації української території Збройними силами України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо Херсона на Півдня України, то не потрібно формувати надмірні очікування. Поки що битва за Південь України перебуває в першій, або важливій фазі. Збройні сили України змогли ізолювати бойові дії коштом використання високоточних ракет по складах та командним пунктам окупантів. Ми знищуємо систему логістики, управління та протиповітряної оборони росіян на Півдні України. Такі дії є передумовою для активних дій на суходолі", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що для Збройних сил України важливо знищувати склади з боєприпасами та командні пункти на лівому березі Дніпра Херсонщини.

"Якщо ворожі командні пункти перемістились з правого берега Дніпра на лівий, то це не означає, що керівництво військами у ворога втрачене. Думаю, що процес контролю залишається. Питання лиш в тому, щоб ми знищували ці командні пункти на лівому березі Дніпра", - додав він.

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