Про це стало відомо з telegram-каналу СБУ.



"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти України", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

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У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганщини.

"Крім цього, спільно з російськими загарбниками захоплював Рубіжне та Сєверодонецьк. Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню "Солнцепьок", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що бойовик потрапив у полон до українських захисників під час боєзіткнень на Луганському напрямку у червні цього року. За матеріалами слідчих СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є мешканець тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Там його призначили "оператором-навідником" ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

19 грудня СБУ затримала в Одеській області поплічницю армії Росії, яка розсилала повідомлення та збирала кошти для загарбників в окупованих районах Маріуполя та Херсонщини.

23 грудня стало відомо, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини регіонів України на Сході.

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