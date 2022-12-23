Бив по житлових будинках із танків і вогнеметів "Солнцепьок": полоненого терориста "ЛНР" засудили до 10 років ув'язнення
За матеріалами Служби безпеки України 10 років за ґратами проведе бойовик, який штурмував Рубіжне та Сєверодонецьк
Про це стало відомо з telegram-каналу СБУ.
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти України", - йдеться у дописі.
Стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.
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У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов’яносербського району Луганщини.
"Крім цього, спільно з російськими загарбниками захоплював Рубіжне та Сєверодонецьк. Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню "Солнцепьок", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що бойовик потрапив у полон до українських захисників під час боєзіткнень на Луганському напрямку у червні цього року. За матеріалами слідчих СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.
За даними слідства, зловмисником є мешканець тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Там його призначили "оператором-навідником" ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП.
На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
- 19 грудня СБУ затримала в Одеській області поплічницю армії Росії, яка розсилала повідомлення та збирала кошти для загарбників в окупованих районах Маріуполя та Херсонщини.
- 23 грудня стало відомо, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини регіонів України на Сході.
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