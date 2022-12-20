Про це інформує Служба безпеки України.

Окупант розповів, що його товариші по службі бояться Збройні Сили України. За його словами, після першого бою усі 135 новобранців з полку здали зброю та відмовилися воювати.

Коли росіяни зрозуміли, що командування їх не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів.

Згодом ворожий загарбник потрапив у полон до українських Сил оборони і таким чином зберіг своє життя.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", – каже рашист.

Тож тим окупантам, які хочуть здатися в полон радять звернутися на гарячу лінію +380936886888.

"Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих", - пише пресслужба.

Станом на 16 грудня у межах програми "Хочу жити" Україна отримала звернення більш як 4 тис. російських військових, які хотіли здатися в полон.

ГУР повідомило, що в процесі обміну полоненими представники Росії ділять людей на "сорти" і вже виходячи з цього формують списки.

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