Про це інформує Служба безпеки України.

Повідомляється, що зловмисниця організувала збір коштів на потреби російських батальйонно-тактичних груп, які воюють проти ЗСУ на Півдні та Сході, зокрема у захопленому Маріуполі та на Херсонщині.

Жінка розміщувала пости зі збором коштів у соцмережах. Вона закликала підтримувати рашистів і купляти матеріально-технічне забезпечення. Гроші збирала на картку свого родича, що перебуває у російських військових угруповання.

"Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточенням. Встановлено, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації "ДНР" і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ", - пишуть в СБУ.

Фігурантку затримали у ході контрдиверсійних заходів. Нею виявилися жителька Одещини.

Нині зловмисниці повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою.