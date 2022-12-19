Збирала гроші для російських загарбників в Україні. На Одещині жінці оголосили підозру в пособництві державі-агресору
СБУ затримала в Одеській області поплічницю армії Росії, яка розсилала повідомлення та збирала кошти для загарбників в окупованих районах Маріуполя та Херсонщини
Про це інформує Служба безпеки України.
Повідомляється, що зловмисниця організувала збір коштів на потреби російських батальйонно-тактичних груп, які воюють проти ЗСУ на Півдні та Сході, зокрема у захопленому Маріуполі та на Херсонщині.
Жінка розміщувала пости зі збором коштів у соцмережах. Вона закликала підтримувати рашистів і купляти матеріально-технічне забезпечення. Гроші збирала на картку свого родича, що перебуває у російських військових угруповання.
"Свої прокремлівські погляди вона активно поширювала через російські соцмережі, а також під час спілкування з оточенням. Встановлено, що її родичі вже з 2016 року перебувають у складі терористичної організації "ДНР" і беруть активну участь у бойових діях проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення бойовики увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ", - пишуть в СБУ.
Фігурантку затримали у ході контрдиверсійних заходів. Нею виявилися жителька Одещини.
Нині зловмисниці повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Суд обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
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