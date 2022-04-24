Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки

Про це повідомляє Штаб Операції об'єднаних сил.



"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника", - йдеться у повідомленні.



Також протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".



Загалом за тиждень, військовослужбовці ООС відбили 63 ворожих атаки.

Втрати противника складають:



Зенітний ракетний комплекс – 1;

Танків – 55;

Артилерійських систем – 20;

Броньованої техніки – 114;

Бойових броньованих машин – 6;

Спеціальної інженерної техніки – 2;

Автомобільної техніки – 62;

Паливозаправників – 5;

Літаків – 5;

Гелікоптерів – 1 ;

Крилаті ракети – 3;

Безпілотних літальних апаратів – 28;