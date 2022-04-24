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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки

Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки

24 квітня, 2022 неділя
23:22
війна з Росією ООС ЗСУ

24 квітня на сході країни українські військові відбили 7 ворожих атак в ході яких знищили 13 танків, три артилерійські системи, три безпілотні літальні апарати та іншу ворожу техніку

Про це повідомляє Штаб Операції об'єднаних сил. 

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники противника", - йдеться у повідомленні.

Також протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень, військовослужбовці ООС відбили 63 ворожих атаки.
Втрати противника складають:
 

  • Зенітний ракетний комплекс – 1;
  • Танків – 55;
  • Артилерійських систем – 20;
  • Броньованої техніки – 114;
  • Бойових броньованих машин – 6;
  • Спеціальної інженерної техніки – 2;
  • Автомобільної техніки – 62;
  • Паливозаправників – 5;
  • Літаків – 5;
  • Гелікоптерів – 1 ;
  • Крилаті ракети – 3;
  • Безпілотних літальних апаратів – 28;

Нагадаємо, 23 квітня ЗСУ відбили 12 ворожих атак і знищили російські танки, артилерію, бронемашини, бронетехніку, автотехніку, літак, крилату ракету та безпілотники.

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