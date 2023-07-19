"Бізнес із Андрієм Яніцьким": як піти з роботи і створити власний бізнес

Андрій Яніцький завітає в гості до Differ Sport Life Centre та його власниці Лілії Юнко. В центрі для занять спортом і реабілітації немає звичних тренажерів, а тренери працюють під брендом, а не на фрілансі.

Як відкрити бізнес, коли банки не дають кредит, який стартовий капітал потрібен, на чому сконцентрувати увагу, щоб виділитися серед конкурентів, як впоратися із викликами карантину та розвиватися під час війни, - про це дивіться в середу, о 19:00, у випуску "Бізнес з Андрієм Яніцьким".

30-хвилинний проєкт "Бізнес Андрієм Яніцьким" розповідає про те, як українці стають підприємцями та роблять перші кроки у бізнесі, про помилки та секрети успіху, пошук клієнтів та масштабування. Щотижня ведучий спілкується з конкретним успішним підприємцем, який розповідає власну унікальну бізнес-історію.

"Дуже важливо демонструвати позитивні приклади людей, які працюють, попри всі виклики та форсмажори, які надихають свою команду та підтримують українську економіку. Розповідайте нам про власні історії і, можливо, ми прийдемо в гості і до вас та розкриємо такі грані бізнесу, про які ви самі не підозрювали", - закликає Андрій Яніцький.

Аби стати наступним героєм програми розкажіть свою історію у коментарях під відео на каналі YouTube або на сторінці Андрія Яніцького в соцмережах.