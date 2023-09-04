Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Бізнес-клієнти Укргазбанку отримують кешбек за програмою ЄБРР
PR

Бізнес-клієнти Укргазбанку отримують кешбек за програмою ЄБРР

4 вересня, 2023 понедiлок
15:53
Економіка

Український бізнес продовжує працювати, попри повномасштабну війну, а Укргазбанк за участі ЄС та ЄБРР надає активну підтримку малим та середнім підприємствам для реалізації проєктів у межах ініціативи EU4Business. Програма підтримує українську економіку під час війни та допомагає українським компаніям досягти міжнародних стандартів виробництва

Бізнес-клієнти банку, які скористались кредитами за цією програмою, отримали інвестиційну винагороду до 15% від суми кредиту. Програма має великий попит серед українських підприємців. Наразі Укргазбанк видав понад 70 таких кредитів. Найбільшу популярність програма здобула серед українських аграріїв, які активно інвестують в нову техніку. Причому, оцінивши переваги програми, деякі клієнти вже отримали за нею по декілька кредитів. Для отримання інвестиційної винагороди достатньо подати документи, що підтверджують цільове використання кредиту та реалізацію проєкту.

Кредити у сумі до 3 мільйонів євро (чи еквівалент у гривні) надаються на реалізацію інвестиційних проєктів у різних галузях економіки. В рамках програми банк фінансує як прості проєкти, які передбачають придбання сільськогосподарської техніки, вантажівок, електромобілів, виробничого обладнання тощо, так і більш складні проєкти з побудови виробничих ліній та комплексів. З детальними умовами програми можна ознайомитись на  сайті банку за посиланням

"Підтримка бізнесу для Укргазбанку є стратегічним напрямом. Завдяки державним та міжнародним програмам ми пропонуємо клієнтам різні фінансові рішення для реалізації їх інвестиційних проєктів. Так, за програмою ЄБРР підприємець може не лише залучити кошти для інвестицій у свій бізнес, а й після завершення реалізації проєкту отримати кешбек до 15% від суми кредиту, який він може направити на поточні потреби підприємства. До того ж цю програму можна комбінувати з державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що робить кредитування ще вигіднішим для клієнтів", — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Укргазбанк запрошує до співпраці підприємців, які бажають отримати інвестиційний кредит з винагородою.

Програма підтримується фондуванням Європейського Союзу за ініціативою EU4 Business Initiative.

АБ "УКРГАЗБАНК". Реєстраційний номер №183 у Державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993

бізнес
Читайте також:
Віктор Орбан
2 вересня, 2023 субота
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
військком
3 вересня, 2023 неділя
Мобілізація в Україні: Міноборони оновило список хвороб для непридатності
Герасімов путін шойгу
Автор Антін Борковський
3 вересня, 2023 неділя
Зараз Росією керує не персонально Путін, а мафіозна структура, - російський дисидент Яковенко
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.31
    Купівля 37.31
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
16:33
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів у Румунії. Бухарест вважає, що прямої загрози не було
16:32
Оновлено
Олексій Резніков
Комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони
16:30
мобілізація росія, чмобікі
В окупованому Криму банки передають інформацію про клієнтів у військкомати для мобілізації
16:21
У Києві мають намір карати заклади громадського харчування, які працюють у комендантську годину
16:07
Оновлено
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні громадян, які займалися переправленням нелегалів до Європи
16:06
Ексклюзив
Торнадо-С
"Виводять установки "Торнадо-С": боєць "Легіону Свободи" про активність ворога на Запорізькому напрямку
16:00
Ексклюзив
Офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок (позивний Пісня)
"Що взагалі в голові робиться?": Розповідь офіцера НГУ про полоненого льотчика РФ, який просив повернути йому іконки, після того, як розбомбив церкву
15:59
На Красній площі в Москві затримали дівчину з прапором України
15:55
Volkswagen
Volkswagen заявив про готовність до заборони авто на викопному паливі
15:41
ЄС
"У нас є лише три варіанти". У ЄС прокоментували "зернові переговори" Путіна і Ердогана
15:35
Російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі, — росЗМІ
15:35
Netflix скасував фільм "Наречена" через голлівудські страйки
15:35
Оновлено
Ердоган і Путін
У Сочі закінчилися переговори Ердогана та Путіна
15:14
Німеччина
У Німеччині заявили, що вибори в Україні важливі, але зараз не найголовніші
15:05
Стівен Фрай
Відомий британський актор і письменник Стівен Фрай прибув до Києва
14:53
Ексклюзив
Рустем Умєров
Гончаренко назвав складним і поганим "спадок" для Умєрова в Міноборони
14:43
ООН
Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ
14:39
Верховна Рада
Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації
14:20
застосунок Дія
На порталі Дія додали чотири онлайн-сервіси для сімей з дітьми
14:13
вибори днр
На ТОТ звозять на псевдовибори "громадських спостерігачів" з Росії
14:08
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується бабине літо
14:01
на фото Оксана Лущевська
Історія дівчинки в перші дні війни: повість української письменниці Оксани Лущевської перевидадуть у США
13:57
Японія
Японія відповідає записаними повідомленнями на дзвінки Китаю щодо скидання води з АЕС на Фукусімі
13:56
На фото: ін'єкція Novo Nordisk Wegovy
У Британії данська компанія запустила в продаж ін'єкцію для схуднення
13:52
НАЗК
НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів
13:38
діти, дитина лікарня
Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено дитину
13:38
колаж-гривня
Нацбанк оголосив про новий благодійний збір монет на потреби ЗСУ
13:24
тюрма
На Чернігівщині до 12 років тюрми засудили окупанта, який катував місцевого для отримання даних про ЗСУ
13:09
дитсадок
Окупанти "навчають" евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ"
13:07
Росіяни обстріляли містечко на Сумщині: поранено жінку
13:05
Інтерв’ю
Володимир Пастушок
Позивний Пісня, народжений війною: історія добровольця на фронті
13:03
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Як Ferrexpo впроваджує стратегію різноманіття: кейс залізорудної компанії
12:54
військовий квиток
По $11 тис. за фіктивні довідки: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації
12:48
імпорт електроенергії
Через зменшення попиту: Україна після тривалої перерви поновила експорт електроенергії
12:24
ЗСУ наступ
Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку
12:24
Ексклюзив
винищувач F-16
Авіаексперт назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні
12:23
Москва. Кремль
Перемога України і тривалий мир будуть тільки тоді, коли у РФ не буде зброї масового знищення, - дипломат
12:21
астероїд , космос
З росіянином на борту: корабель NASA успішно приземлився у Флориді
12:18
Міноборони прийняло на озброєння дрон зі штучним інтелектом
12:05
Огляд
міжнародний огляд
Чи є план C у війні для України, Зеленський змінює міністра оборони, а Росія знову б'є по українському порту. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV