Побачив чергову декларацію бізнесу про те "як має бути". Цього разу це — СУП (Спілка українських підприємців. - Ред.). і "10 по 10".

Що сказати. Текст хороший. І ідеї правильні — стоп маски-шоу, дерегуляція, ліберальна податкова політика, те і се.

Але що я вам скажу, дорогий бізнесе. Без сталих 2-3 неурядових команд, які працюватимуть за кожним із 10 напрямків, це все так і залишиться текстом. Підтверджено довгими роками роботи у сфері.

Тільки про "маски-шоу стоп" - це питання комплексної реформи відразу кількох органів правопорядку. А це багато ресурсів і дуже багато роботи. Інакше — однойменних законів уже прийнято кілька — і що?

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Було б дивно, якби бізнес складав собі плани "зростання 25% на рік", "вихід на нові ринки", "розробка проривної технології", а потім просто дивився на них і дивувався, чому воно не відбувається

Це добре, звісно, що бізнес заявляє політичні декларації. Але поки він не почне виділяти ресурси на реалізацію цього всього — воно так і залишиться на папері, на жаль.

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Бо, погодьтеся, було б дивно, якби бізнес складав собі плани "зростання 25% на рік", "вихід на нові ринки", "розробка проривної технології", а потім просто дивився на них і дивувався, чому воно не відбувається.

Немає жодної причини для того, щоб в соціальних змінах це працювало по-іншому.

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Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

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