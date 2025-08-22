English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна бізнес Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів
PR

Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів

Юлія Юліна
22 серпня, 2025 п'ятниця
11:47
бізнес

Столи давно перестали бути суто функціональними меблями. Сьогодні вони задають стиль кімнаті та роблять простір зручнішим

Зміст

У 2025 році інтер’єрні рішення стали ще сміливішими: поєднання текстур, асиметричні форми й мобільні конструкції виходять на перший план. Якщо ви плануєте оновити інтер’єр та замовити стіл, варто врахувати, які тенденції зараз задають тон. Сучасні бренди пропонують варіанти для будь-яких завдань: від обідніх моделей у мінімалістичному стилі до технологічних SmartDesk для домашнього офісу. Розглянемо детальніше, які столи обирають у цьому році і як правильно підібрати їх під свій простір.

Нові форми та формати: як столи стають центром інтер’єру

У 2025 році форми столів стали більш виразними та підлаштованими під різні сценарії використання. Найбільше цінуються рішення, що економлять простір, але залишаються практичними та мають сучасний вигляд. Серед популярних:

  • круглі й овальні столи – безпечні, зручні для невеликих кухонь і кафе, вони створюють відчуття затишку;
  • прямокутні моделі – класика, яку можна розмістити як біля стіни, так і в центрі кімнати;
  • асиметричні та багатокутні варіанти – для сучасних студій і лофт-просторів, де меблі стають акцентом.

В тренді комбінація форматів: журнальний столик у парі з більшим обіднім у тому самому стилі. Особливу увагу отримали столи на колоні, які візуально полегшують простір і роблять посадку комфортнішою. 

Матеріали 2025 року: поєднання природного та технологічного в меблі та столах

Цього року дизайнери експериментують із текстурами й поєднанням різних матеріалів. Натуральна деревина залишається беззаперечним фаворитом, але її часто доповнюють склом і металевими деталями. Серед трендів у продажах столів:

  • склокераміка й загартоване скло – для обідніх і журнальних столів у стилі модерн та хай-тек;
  • МДФ і ламіноване ДСП – практичні рішення для тих, хто хоче купити стіл недорого, але при цьому зберегти сучасний вигляд;
  • штучний камінь – альтернатива мармуру, яка легша у догляді та має багатшу палітру кольорів;
  • металеві опори – створюють відчуття легкості, підвищують міцність конструкції й додають стилю.

Механізми трансформації та функціональність столів: тренд на мобільність

Ще один помітний тренд – багатофункціональність. Сучасні столи легко підлаштовуються під різні потреби, стаючи універсальними рішеннями для дому чи офісу. Популярні:

  • розкладні моделі, що збільшують площу стільниці;
  • столи-книжки – компактні у складеному вигляді, але великі під час прийому гостей;
  • регульовані по висоті SmartDesk, які дозволяють працювати стоячи або сидячи з різною висотою стільниці;
  • журнальні столи на коліщатках.

Такі механізми роблять меблі максимально практичними. Бренди, як ADAPWORK чи Nicolas, створюють столи, що підходять і для невеликих квартир, і для просторих офісів.

Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
Верховна Рада
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Гадюка лісова
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2025 середа
Будьте обережними в цих місцях: де можуть ховатись гадюки
Київ
+20.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.65
    Продаж 48.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
12:00
OPINION
Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?
11:46
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:41
Аналітика
Україна НАТО
Чи є гарантії безпеки поза НАТО
11:28
зруйнований Свято-Вознесенський храм в с. Новотроїцьке
Залишається найбільш інтенсивним: речник ОСУВ "Дніпро" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
11:27
Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР повертає частину військ з фронту, а Трамп "летить наосліп" у своїй політиці. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
11:16
До Дня Незалежності у небі США скайдайвери розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг
10:36
Ексклюзив
Петер Мадяр
"Всі складові для успіху опозиції є": експерт-міжнародник Герасимчук про вибори в Угорщині
10:26
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:22
Андрій Єрмак
Реформа Офісу президента: Єрмак запропонував розширити штат ОП військовими з бойовим досвідом
10:20
Українські безпілотники вночі знову атакували нафтопровід "Дружба", Угорщина каже про припинення постачання нафти
10:12
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали проти України на Курщині: назвав їх "героями і патріотами"
10:02
Анонс
День Незалежності України
Війна за незалежність. Боротьба триває: спецетер до Дня Незалежності України на Еспресо
10:00
OPINION
Як нам вийти з війни?
09:44
ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
09:37
Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією
09:25
ГУР
ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська
09:25
ЗСУ
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
09:15
Партнерський матеріал
Брокард-Україна
"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
Ексклюзив
Оксана Юринець
Можливе долучення Китаю до гарантій безпеки не є стратегічно правильним, - екснардепка Юринець
09:00
лісові пожежі в Іспанії
Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га
08:34
ЦРУ
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
08:33
Анонс
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: розклад матчів і трансляцій 1/32 фіналу
08:33
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 157 боїв, 43 з них - на Покровському напрямку
08:25
Огляд
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
08:09
Ексклюзив
Геннадій Хазан
"Поки немає розуміння процедури": авіатор Хазан про авіацію країн НАТО в небі України
08:02
OPINION
Чи розуміють і поділяють на Заході ту ціну, яку заплатив український народ?
07:37
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 46 артсистем та 790 військових
07:22
Прапор США
США зупинили обмін розвідданими щодо мирних переговорів між Росією та Україною з партнерами, - CBS News
06:26
вогонь, полум'я, пожежа
На Херсонщині росіяни підпалюють власну техніку, щоб не виходити на позиції, - "Атеш"
05:37
Литва прапор
Литва вручила Росії ноту протесту через комбіновану атаку на Україну у ніч на 21 серпня
00:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану за пів року для війни проти України, - "Хочу жить"
00:01
Олександр Сирський
Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський
2025, четвер
21 серпня
23:36
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв унічию, а "Динамо" та "Полісся" програли у плей-оф кваліфікації єврокубків
23:02
Хрещатик
У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
22:23
Дональд Трамп
У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство
21:38
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV