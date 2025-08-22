Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів
Столи давно перестали бути суто функціональними меблями. Сьогодні вони задають стиль кімнаті та роблять простір зручнішим
У 2025 році інтер’єрні рішення стали ще сміливішими: поєднання текстур, асиметричні форми й мобільні конструкції виходять на перший план. Якщо ви плануєте оновити інтер’єр та замовити стіл, варто врахувати, які тенденції зараз задають тон. Сучасні бренди пропонують варіанти для будь-яких завдань: від обідніх моделей у мінімалістичному стилі до технологічних SmartDesk для домашнього офісу. Розглянемо детальніше, які столи обирають у цьому році і як правильно підібрати їх під свій простір.
Нові форми та формати: як столи стають центром інтер’єру
У 2025 році форми столів стали більш виразними та підлаштованими під різні сценарії використання. Найбільше цінуються рішення, що економлять простір, але залишаються практичними та мають сучасний вигляд. Серед популярних:
- круглі й овальні столи – безпечні, зручні для невеликих кухонь і кафе, вони створюють відчуття затишку;
- прямокутні моделі – класика, яку можна розмістити як біля стіни, так і в центрі кімнати;
- асиметричні та багатокутні варіанти – для сучасних студій і лофт-просторів, де меблі стають акцентом.
В тренді комбінація форматів: журнальний столик у парі з більшим обіднім у тому самому стилі. Особливу увагу отримали столи на колоні, які візуально полегшують простір і роблять посадку комфортнішою.
Матеріали 2025 року: поєднання природного та технологічного в меблі та столах
Цього року дизайнери експериментують із текстурами й поєднанням різних матеріалів. Натуральна деревина залишається беззаперечним фаворитом, але її часто доповнюють склом і металевими деталями. Серед трендів у продажах столів:
- склокераміка й загартоване скло – для обідніх і журнальних столів у стилі модерн та хай-тек;
- МДФ і ламіноване ДСП – практичні рішення для тих, хто хоче купити стіл недорого, але при цьому зберегти сучасний вигляд;
- штучний камінь – альтернатива мармуру, яка легша у догляді та має багатшу палітру кольорів;
- металеві опори – створюють відчуття легкості, підвищують міцність конструкції й додають стилю.
Механізми трансформації та функціональність столів: тренд на мобільність
Ще один помітний тренд – багатофункціональність. Сучасні столи легко підлаштовуються під різні потреби, стаючи універсальними рішеннями для дому чи офісу. Популярні:
- розкладні моделі, що збільшують площу стільниці;
- столи-книжки – компактні у складеному вигляді, але великі під час прийому гостей;
- регульовані по висоті SmartDesk, які дозволяють працювати стоячи або сидячи з різною висотою стільниці;
- журнальні столи на коліщатках.
Такі механізми роблять меблі максимально практичними. Бренди, як ADAPWORK чи Nicolas, створюють столи, що підходять і для невеликих квартир, і для просторих офісів.
