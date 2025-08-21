Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Навіть під час блекаутів магазини стали рятівними, адже всі обладнані генераторами. На деокупованих територіях мережа однією з перших відновила роботу, підтримуючи населення, місцевий бізнес та українських виробників.

Українці обирають товари мережі АТБ через доступні ціни. Компанії довіряють понад 3 млн постійних покупців і здійснюють там близько мільярда покупок на рік.

“Наш колектив — це майже 60 тисяч людей. Для когось АТБ — перше робоче місце і старт кар’єри, для когось — справа життя. А 4,5 тис. наших колег сьогодні служать у Збройних силах та оборонних формуваннях. Ми пишаємось та підтримуємо кожного, і працюємо заради нашого майбутнього у рідній країні”, - зазначила районний керуючий супермаркетом “АТБ” Альона Бровко.

Мережа – один із найбільших платників податків у країні та абсолютний лідер у ритейлі. За десять років податковий внесок компанії зріс у вісім разів — так вона підтримує оборонні та соціальні програми держави. Від початку війни мережа АТБ сплатила понад 74 млрд грн податків, із них 18 млрд — лише за перше півріччя 2025-го.

Не забуває компанія і про наших воїнів і медиків. Сили оборони отримали 1 тис. дронів і пікапів на загальну суму понад 2 млрд. Компанія також простягнула руку допомоги Охматдиту після ракетного удару РФ і центру “Незламні”, де відновили дитяче відділення.

“Підтримка захисників і суспільства — одна з ключових місій АТБ як найбільшого оператора своєї галузі. Компанією було реалізовано безліч благодійних програм завдяки сотням наших партнерів і мільйонам наших покупців. Кожен чек — це не просто покупка чи товар. Це наш спільний внесок у допомогу Україні, війську та людям”, - сказала Альона Бровко.

У мережі кажуть, що кожен покупець це частина великої сили, яка щодня рухає країну вперед. Бо перемогти й зберегти незалежність можна лише разом.