English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна бізнес Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Партнерський матеріал

Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
19:39
бізнес

Як і вся країна, мережа АТБ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ зазнала колосальних втрат, але попри всі виклики працює безперервно

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Навіть під час блекаутів магазини стали рятівними, адже всі обладнані генераторами. На деокупованих територіях мережа однією з перших відновила роботу, підтримуючи населення, місцевий бізнес та українських виробників.

Українці обирають товари мережі АТБ через доступні ціни. Компанії довіряють понад 3 млн постійних покупців і здійснюють там близько мільярда покупок на рік.

“Наш колектив — це майже 60 тисяч людей. Для когось АТБ — перше робоче місце і старт кар’єри, для когось — справа життя. А 4,5 тис. наших колег сьогодні служать у Збройних силах та оборонних формуваннях. Ми пишаємось та підтримуємо кожного, і працюємо заради нашого майбутнього у рідній країні”, - зазначила районний керуючий супермаркетом “АТБ” Альона Бровко.

Мережа – один із найбільших платників податків у країні та абсолютний лідер у ритейлі. За десять років податковий внесок компанії зріс у вісім разів — так вона підтримує оборонні та соціальні програми держави. Від початку війни мережа АТБ сплатила понад 74 млрд грн податків, із них 18 млрд — лише за перше півріччя 2025-го.

Не забуває компанія і про наших воїнів і медиків. Сили оборони отримали 1 тис. дронів і пікапів на загальну суму понад 2 млрд. Компанія також простягнула руку допомоги Охматдиту після ракетного удару РФ і центру “Незламні”, де відновили дитяче відділення.

“Підтримка захисників і суспільства — одна з ключових місій АТБ як найбільшого оператора своєї галузі. Компанією було реалізовано безліч благодійних програм завдяки сотням наших партнерів і мільйонам наших покупців. Кожен чек — це не просто покупка чи товар. Це наш спільний внесок у допомогу Україні, війську та людям”, - сказала Альона Бровко.

У мережі кажуть, що кожен покупець це частина великої сили, яка щодня рухає країну вперед. Бо перемогти й зберегти незалежність можна лише разом.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
Читайте також:
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
21 серпня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: результати матчів вирішального раунду кваліфікації
Автор Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
Лавров
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
Київ
+23.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 47.81
    Продаж 48.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
20:09
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових
20:01
OPINION
Про гарантії безпеки
19:55
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму
19:50
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
19:27
Північний потік газ
В Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"
19:18
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
19:07
Директорку комунального підприємства на Львівщині, яка преміювала себе на понад 130 тис. грн, покарали невеликим штрафом
У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
18:40
Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
18:20
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
18:07
Польща
МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
18:01
OPINION
Путін найбільше переймається не територіями
17:44
Олександр Сирський
На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський
17:27
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
17:11
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 77 боїв, 24 з них - на Покровському напрямку
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
16:02
OPINION
Гра в моргавки
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:23
Олена Зеленська побувала на Рівненщині
Зеленська розповіла, якою цьогоріч буде тема саміту перших леді та джентльменів
14:36
Сергій Лавров
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
14:14
Юлія Свириденко
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
14:06
Верховна Рада
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про професійну освіту
14:03
Ексклюзив
Разумков розкритикував внесення змін до митного кодексу, ухвалених Радою
14:01
OPINION
Вашингтонський спектакль
13:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на заяву Лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
13:43
на фото Верховна Рада України
Нардепка Скороход пропонує Раді змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
13:29
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф передав медаль від Путіна родині загиблого американця, який воював в Україні на боці РФ, – CNN
13:13
Аналітика
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
13:12
Верховна Рада
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
13:01
Оновлено
Вогонь, пожежа
ЗСУ уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ та два інші ворожі об'єкти
12:40
Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Повернутись живим", в якому знялися українські воїни
12:38
РФ на Сумщині атакувала медиків шістьма дронами: знищено службовий автомобіль
12:31
Лавров
РФ домагається права вето на гарантії безпеки для України: ISW проаналізував заяву Лаврова
12:31
військові ССО уразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Криму
Українські військові в окупованому Криму вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами
12:25
Ексклюзив
нафта танкер корабель
Якщо санкції США щодо Індії будуть збережені, Росія втратить до $50 млрд із продажу нафти, - ексрадник президента Устенко
12:14
Війна з Росією, ЗСУ
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ понад 25 моделей дронів-перехоплювачів
12:09
У новому епізоді "Південного парку" висміяли "маленький пеніс" Трампа та хабарі від Цукерберга
12:05
OPINION
Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV