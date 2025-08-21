Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Як і вся країна, мережа АТБ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ зазнала колосальних втрат, але попри всі виклики працює безперервно
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
Навіть під час блекаутів магазини стали рятівними, адже всі обладнані генераторами. На деокупованих територіях мережа однією з перших відновила роботу, підтримуючи населення, місцевий бізнес та українських виробників.
Українці обирають товари мережі АТБ через доступні ціни. Компанії довіряють понад 3 млн постійних покупців і здійснюють там близько мільярда покупок на рік.
“Наш колектив — це майже 60 тисяч людей. Для когось АТБ — перше робоче місце і старт кар’єри, для когось — справа життя. А 4,5 тис. наших колег сьогодні служать у Збройних силах та оборонних формуваннях. Ми пишаємось та підтримуємо кожного, і працюємо заради нашого майбутнього у рідній країні”, - зазначила районний керуючий супермаркетом “АТБ” Альона Бровко.
Мережа – один із найбільших платників податків у країні та абсолютний лідер у ритейлі. За десять років податковий внесок компанії зріс у вісім разів — так вона підтримує оборонні та соціальні програми держави. Від початку війни мережа АТБ сплатила понад 74 млрд грн податків, із них 18 млрд — лише за перше півріччя 2025-го.
Не забуває компанія і про наших воїнів і медиків. Сили оборони отримали 1 тис. дронів і пікапів на загальну суму понад 2 млрд. Компанія також простягнула руку допомоги Охматдиту після ракетного удару РФ і центру “Незламні”, де відновили дитяче відділення.
“Підтримка захисників і суспільства — одна з ключових місій АТБ як найбільшого оператора своєї галузі. Компанією було реалізовано безліч благодійних програм завдяки сотням наших партнерів і мільйонам наших покупців. Кожен чек — це не просто покупка чи товар. Це наш спільний внесок у допомогу Україні, війську та людям”, - сказала Альона Бровко.
У мережі кажуть, що кожен покупець це частина великої сили, яка щодня рухає країну вперед. Бо перемогти й зберегти незалежність можна лише разом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе