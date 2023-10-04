Благодійний збір з розіграшем iPhone 15 Pro на медичні потреби 47 ОМБр

Це ті інструменти, що здатні врятувати життя на передовій, коли військові медики витягують з пекла наших бійців.



За статистикою основними причинами смерті 80-90% поранених на полі бою є масивна крововтрата та шок.

Мета: зібрати 350 000 грн



Детальні умови ініціативи iCases шукайте за посиланням.

Підтримати збір донатом

Головний переможець отримає iPhone 15 Pro 128 GB + бокс з подарунками від фонду Markus Foundation, який забезпечує 47 ОМБр.

Чотири учасники розіграшу отримають подарунки від Markus Foundation.

В бокс входять: футболка "Semper Audentes!", гільза від БМП M2 Bradley з лого бригади та нарукавні знаки.

Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду Markus Foundation для закупівлі турнікетів та кровоспинних губок.

Як взяти участь у благодійному розіграші:

1. Зробити донат від 100 грн на банку

2. Залишити контактні дані в коментарях до донату* для того, щоб ми могли звʼязатися з переможцем, а саме: імʼя, прізвище, телефон.



*у разі, якщо ви плануєте переводити донат не з картки Monobank.

Більше донатів – більше шансів виграти.



100 грн один квиток, 1000 грн – 10 квитків та більша ймовірність виграти головний приз.

Термін дії розіграшу: 4.10-11.10

Результати розіграшу будуть оголошені 11 жовтня. Вибір переможця відбуватиметься у додатку Monobank, результати та звітність публікуватимуться на сторінці в Instagram.



Ваша активність та поширення інформації про збір, так само як і донати допомагають забезпечити армію.



Твій донат = врятоване життя українського воїна.