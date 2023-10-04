Благодійний збір з розіграшем iPhone 15 Pro на медичні потреби 47 ОМБр
Магазин аксесуарів та техніки iCases проводить збір з розіграшем iPhone 15 Pro, щоб закупити турнікети та кровоспинні губки для 47 окремої механізованої бригади ЗСУ
Це ті інструменти, що здатні врятувати життя на передовій, коли військові медики витягують з пекла наших бійців.
За статистикою основними причинами смерті 80-90% поранених на полі бою є масивна крововтрата та шок.
Мета: зібрати 350 000 грн
Детальні умови ініціативи iCases шукайте за посиланням.
Головний переможець отримає iPhone 15 Pro 128 GB + бокс з подарунками від фонду Markus Foundation, який забезпечує 47 ОМБр.
Чотири учасники розіграшу отримають подарунки від Markus Foundation.
В бокс входять: футболка "Semper Audentes!", гільза від БМП M2 Bradley з лого бригади та нарукавні знаки.
Усі зібрані кошти будуть передані благодійному фонду Markus Foundation для закупівлі турнікетів та кровоспинних губок.
Як взяти участь у благодійному розіграші:
1. Зробити донат від 100 грн на банку
2. Залишити контактні дані в коментарях до донату* для того, щоб ми могли звʼязатися з переможцем, а саме: імʼя, прізвище, телефон.
*у разі, якщо ви плануєте переводити донат не з картки Monobank.
Більше донатів – більше шансів виграти.
100 грн один квиток, 1000 грн – 10 квитків та більша ймовірність виграти головний приз.
Термін дії розіграшу: 4.10-11.10
Результати розіграшу будуть оголошені 11 жовтня. Вибір переможця відбуватиметься у додатку Monobank, результати та звітність публікуватимуться на сторінці в Instagram.
Ваша активність та поширення інформації про збір, так само як і донати допомагають забезпечити армію.
Твій донат = врятоване життя українського воїна.
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