Блазням і рабам не зрозуміти, що таке свобода і право вибору, - футболіст Зозуля
Український футболіст і волонтер Роман Зозуля поглузував над росіянами і назвав їх "блазнями та рабами"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Зозулі, російські блазні не знають, що таке свобода.
"Блазням і рабам не зрозуміти, що таке свобода і право вибору. Для нас же – це непорушні істини, як і наша державність і територіальні кордони. Основний Закон гарантує нам право на вільне незалежне життя. За нього і боремося. З Днем Конституції!", – написав Зозуля в instagram.
- Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році.
- За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.
- У квітні Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе