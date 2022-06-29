Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Зозулі, російські блазні не знають, що таке свобода.

"Блазням і рабам не зрозуміти, що таке свобода і право вибору. Для нас же – це непорушні істини, як і наша державність і територіальні кордони. Основний Закон гарантує нам право на вільне незалежне життя. За нього і боремося. З Днем Конституції!", – написав Зозуля в instagram.

Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році.

За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.

У квітні Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.

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