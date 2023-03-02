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Головна Економіка Блінкен на саміті G20 закликатиме Росію продовжити та розширити "зернову угоду", – Держдеп

Блінкен на саміті G20 закликатиме Росію продовжити та розширити "зернову угоду", – Держдеп

2 березня, 2023 четвер
13:33
Економіка Українське зерно

Чорноморську зернову ініціативу має бути продовжено і розширено, тому на саміті G20 у Нью-Делі держсекретар США Ентоні Блінкен закликатиме РФ зробити це

Про це заявив на брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ці самі прохання ми чули з боку України, але це не просто запити з боку України. Це благання з боку решти світу", - сказав він, зазначивши, що "зернова угода" дала змогу відправляти збіжжя до країн, які вкрай цього потребують.

Прайс наголосив, що завдяки цій ініціативі "ціни на продовольство впали, голод було пом’якшено і, простіше кажучи, люди змогли жити".

"Немає абсолютно ніяких причин, аби будь-яка країна робила щось інше, крім як розширити Чорноморську зернову ініціативу, бачачи, наскільки вона важлива для регіону, а також для світу, оскільки це зерно та продукти харчування значною мірою пішли до країн, що розвиваються, де це найбільше потрібно... І ми продовжуємо закликати Росію зробити те, що правильно: погодитися відновити і зрештою розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоби люди в усьому світі могли продовжувати отримувати необхідну їм їжу", - підкреслив Прайс.

Нагадаємо, що сьогодні в індійському Нью-Делі проходить зустріч очільників МЗС країн G20. Від США участь бере держсекретар Ентоні Блінкен, від Росії - голова МЗС Сергій Лавров.

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експорт зерна
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