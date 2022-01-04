Блінкен обговорив нарощування російських військ на кордоні України з "Бухарестською дев'яткою"
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у понеділок, 3 січня, провів розмову з представниками держав "Бухарестської дев'ятки", які є союзниками НАТО у Східній Європі
Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.
"Секретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче військове нарощування Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО щодо колективної оборони союзників", - йдеться у повідомленні.
Представники держав обговорили також співпрацю у питаннях, які викликають спільну стурбованість. Блінкен підкреслив, що США зобов'язані узгоджувати дії із союзниками та партнерами. За словами державного секретаря, США працюють над деескалацією шляхом стримування, оборони та діалогу.
У пресслужбі додають, що до позиції Блінкена під час розмови приєднались міністри закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та заступник очільника МЗС Румунії.
- Нагадаємо, 3 січня Блінкен провів перемовини з головою МЗС Туреччини, серед тем була Україна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.49
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 31.1
- Актуальне
- Важливе