Блінкен обговорив нарощування російських військ на кордоні України з "Бухарестською дев'яткою"

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.



"Секретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче військове нарощування Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО щодо колективної оборони союзників", - йдеться у повідомленні.



Представники держав обговорили також співпрацю у питаннях, які викликають спільну стурбованість. Блінкен підкреслив, що США зобов'язані узгоджувати дії із союзниками та партнерами. За словами державного секретаря, США працюють над деескалацією шляхом стримування, оборони та діалогу.



У пресслужбі додають, що до позиції Блінкена під час розмови приєднались міністри закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та заступник очільника МЗС Румунії.



Нагадаємо, 3 січня Блінкен провів перемовини з головою МЗС Туреччини, серед тем була Україна.