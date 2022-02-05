Блінкен обговорив з Кулебою результати своїх переговорів з Лавровим

Про це повідомляє МЗС України.

Зазначається, що Ентоні Блінкен поінформував Дмитра Кулебу щодо підсумків своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ Сергієм лавровим.

Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Також сторони обговорили динаміку переговорів у рамках "Нормандського формату" та висловили сподівання, що Російська Федерація продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.

Кулеба висловив вдячність держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні для зміцнення обороноздатності нашої держави.

Держсекретар підтвердив роботу адміністрації президента Джозефа Байдена щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України в умовах негативного впливу безпекових ризиків з боку РФ на її економіку.

Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації щодо можливої підготовки РФ сфабрикованих приводів для загострення. Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність, та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

Нагадаємо, 3 лютого у американських ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.

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