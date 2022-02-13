Блінкен попередив про провокацію, яку Росія готує для виправдання військових дій

Про це повідомляє Держдеп США.

За словами Блінкена, США готові до того, що Росія організує провокацію або інцидент для виправдання військових дій.

"Нікого не повинно здивувати, якщо Росія організує провокацію або інцидент, що потім використовує для виправдання запланованих військових дій", - сказав Блінкен за підсумками переговорів з міністрами закордонних справ Південної Кореї та Японії.

Держсекретар розповів, що на зустрічі обговорювалася загроза, яку представляє Росія не лише для України, а й для всього, що базується на правилах міжнародного порядку.

Блінкен також наголосив, що під час телефонних переговорів він заявив главі МЗС Росії Сергію Лаврову, що у разі вторгнення в Україну відповідь США та їхніх союзників буде швидкою, єдиною та жорсткою.

Водночас Блінкен підкреслив, що кризу можна вирішити шляхом дипломатії.

"Спосіб, за допомогою якого Москва може показати, що вона хоче йти цим шляхом, простий. Їй слід займатися деескалацією, а не ескалацією", - зазначив Блінкен.



Нагадаємо, 12 лютого Білий дім оприлюднив зміст розмови американського і російського президентів Джозефа Байдена і Володимира Путіна.

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