Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Блінкен попередив про провокацію, яку Росія готує для виправдання військових дій

Блінкен попередив про провокацію, яку Росія готує для виправдання військових дій

13 лютого, 2022 неділя
08:08
війна з Росією Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вдатися до провокацій, щоб виправдати вторгнення до України

Про це повідомляє Держдеп США.  

За словами Блінкена, США готові до того, що Росія організує провокацію або інцидент для виправдання військових дій. 

"Нікого не повинно здивувати, якщо Росія організує провокацію або інцидент, що потім використовує для виправдання запланованих військових дій", - сказав Блінкен за підсумками переговорів з міністрами закордонних справ Південної Кореї та Японії.

Держсекретар розповів, що на зустрічі обговорювалася загроза, яку представляє Росія не лише для України, а й для всього, що базується на правилах міжнародного порядку.

Блінкен також наголосив, що під час телефонних переговорів він заявив главі МЗС Росії Сергію Лаврову, що у разі вторгнення в Україну відповідь США та їхніх союзників буде швидкою, єдиною та жорсткою.

 Водночас Блінкен підкреслив, що кризу можна вирішити шляхом дипломатії.

 "Спосіб, за допомогою якого Москва може показати, що вона хоче йти цим шляхом, простий. Їй слід займатися деескалацією, а не ескалацією", - зазначив Блінкен. 
 

  • Нагадаємо, 12 лютого Білий дім оприлюднив зміст розмови американського і російського президентів Джозефа Байдена і Володимира Путіна. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
провокація
Держдеп США
Держдепартамент США
російська агресія
США
Ентоні Блінкен
російське вторгнення
Читайте також:
Джон Гербст
Автор Наталія Чурікова
12 лютого, 2022 субота
Колишній посол Гербст: “Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну”
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
10 лютого, 2022 четвер
Не Олімпіада, а страшний сон: Олімпійський чемпіон Абраменко відреагував на недопуск України до змагань у фристайлі
Олексій Данілов
11 лютого, 2022 п'ятниця
Підрив Кримського мосту, Чорнобильської АЕС, входження підрозділів - розглядаємо будь-які питання, - Данілов
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.9
    Купівля 27.9
    Продаж 28.28
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 лютого
08:46
Церемонія відкриття Олімпіади-2022
Українські олімпійці оприлюднили спільну заяву на тлі загрози нового російського вторгнення
08:26
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 24 518 нових випадків COVID-19
07:41
Челсі
"Челсі" переміг "Палмейрас" у фіналі клубного чемпіонату світу
07:20
ООС ЗСУ
Доба на фронті: російські окупанти 4 рази порушили режим "тиші"
07:07
У Києві через ожеледь Hyundai вилетів з дороги та протаранив припарковані автівки
02:48
Путін невдоволений останньою розмовою з Байденом
02:34
Повторюється 2014-й. Поблизу російського Білгорода концентруються десятки ударних гелікоптерів
01:57
"Вимагаємо дискваліфікувати!" Як соцмережі відреагували на те, що Україну на "Євробаченні-2022" представлятиме Аліна Паш
00:58
"Ви готові розбиратись в судовому порядку?" Гурт Kalush заявляє про фальсифікації підрахунку голосів на користь Аліни Паш
2022, субота
12 лютого
23:11
Ексклюзив
Путін
На порозі великої війни: чи вдасться Путіну здійснити бліцкриг проти України? - розслідування журналістів телеканалу “Еспресо”
22:58
Нафталі Бенет
Кожен третій громадянин Ізраїлю в Україні погоджується на евакуацію. ЦАГАЛ та авіакомпанії готують літаки
22:32
Від України на "Євробачення-2022" поїде Аліна Паш
22:00
ЗСУ активно готуються до "маневреної" війни та нічних боїв у напрямку Білорусі та Харкова, - Defense Express
21:44
Ексклюзив
Забродський
"Події останніх днів свідчать, що в Москві готуються до нападу найближчим часом", – генерал Михайло Забродський
21:27
У Житомирі рибалка провалився під кригу. Врятувати чоловіка допомогли підлітки
21:20
Ексклюзив
Мінські угоди
Річниця мінських угод: що далі – перемога чи капітуляція? Розслідування "Еспресо"
21:03
"Агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто". Спільна заява міністра оборони Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Залужного
21:01
Юлія Джима
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 13 лютого
20:49
США та Британія забирають своїх військових інструкторів з України
20:35
Олександр Марцинюк (Почаїв)
Скандальний священик з Почаєва везтиме людей автобусами до Києва, - ЗМІ
20:15
"Чітко", "рішуче", "серйозно". Про що Байден сьогодні попередив Путіна
20:02
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Розклад дев'ятого дня зимових Ігор у Пекіні
19:49
Руслан Стефанчук
Стефанчук погодився перевести Раду в безперервний режим
19:34
Байден годину спілкувався з Путіним щодо України
19:16
Денис Шмигаль
"Причин для дестабілізації гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - Шмигаль
18:59
Ексклюзив
Аркадій Бабченко
"Слід готуватись до майбутньої війни", – Аркадій Бабченко
18:56
Ірина Венедіктова
Венедіктова просить Ярославського повернутися з Лондону: "Я вам обіцяю, що все буде за законом"
18:42
KLM скасовує рейси до України
18:30
Олімпійська чемпіонка зі скелетону Ханна Нойзе
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор у Пекіні
18:21
Слідчі поспішили з підозрою водієві Ярославського, - Венедіктова
18:09
Оновлено
Лижні гонки, естафета
Олімпіада-2022: Усі результати українців у восьмий день Ігор у Пекіні
18:01
Оновлено
Нік Баумгартнер та Ліндсі Джейкобелліс
Олімпіада-2022: Усі медалісти восьмого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
17:34
Адмінбудівлі, Кримський канал, заворушення. На Херсонщині пройшли навчання з нейтралізації провокацій Росії
17:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Значна частина Європи готова говорити з Путіним мовою 1938 року", – Павло Клімкін
17:13
Макрон - Путіну: "Я прошу вас зупинитися"
16:50
З понеділка старшокласники Вінниці виходять із карантину
16:25
Президент спілки "Офіцери групи "Альфа" (Росія) Олексій Філатов
"Це розірве Росію зсередини". Проти нових ударів по Україні виступив голова ветеранів спецназу КДБ-ФСБ
16:10
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"На повномасштабне вторгнення в Україну й приведення маріонеткового уряду Москва вже не наважиться", – Андрій Піонтковський
15:54
Оновлено
Силовий та фінансовий блоки уряду зберуться на закрите засідання
15:19
В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV