Блінкен пояснив, чому санкції проти Росії не можна запроваджувати негайно

Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, запровадження економічних санкцій проти Росії вже зараз, підірве можливості щодо стримування потенційної російської агресії проти України.

"Метою цих санкцій є стримування російської агресії. Якщо ввести їх у дію зараз, ви втратите ефект стримування", – сказав Блінкен.

Водночас він запевнив, що у разі нового російського вторгнення до України реакція буде серйозною.

Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо кризи навколо України та "гарантій безпеки", яких Москва вимагає від Заходу. Після переговорів стало відомо, що США нададуть РФ відповіді на "гарантії безпеки" наступного тижня.

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