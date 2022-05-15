Блінкен прибув на неформальну зустріч НАТО для обговорення війни в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Берлін. Відомо, що темою обговорення буде війна Росії в Україні
Про це інформує у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.
У Німеччині відбудеться неформальна зустріч членів Північноатлантичний альянс.
"Я прибув до Берліна, щоб обговорити наш альянс і дії для подолання неспровокованої агресії Росії проти України", – пише Ентоні Блінкен.
- 24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Вони зустрілись із президентом Володимиром Зеленським та анонсували повернення співробітників посольства США в Україну та новий пакет допомоги.
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