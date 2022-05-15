Блінкен прибув на неформальну зустріч НАТО для обговорення війни в Україні

Про це інформує у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Німеччині відбудеться неформальна зустріч членів Північноатлантичний альянс.

"Я прибув до Берліна, щоб обговорити наш альянс і дії для подолання неспровокованої агресії Росії проти України", – пише Ентоні Блінкен.

I have arrived in Berlin where I will informally meet with @NATO foreign ministers to discuss our alliance and sustained action to address Russia’s unprovoked aggression against Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2022

24 квітня до Києва прибули держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін. Вони зустрілись із президентом Володимиром Зеленським та анонсували повернення співробітників посольства США в Україну та новий пакет допомоги.

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