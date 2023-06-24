Блінкен провів розмови із союзниками з G7 та ЄС щодо ситуації у Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію у РФ із міністрами закордонних справ країн Великої сімки, а також верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Про це він написав у своєму Twitter.
"Розмовляв сьогодні з міністрами закордонних справ Великої сімки та верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, щоб обговорити поточну ситуацію в Росії. Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає CNN, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив "поточну ситуацію в Росії" під час телефонної розмови зі своїми колегами з G7 та Європейського Союзу.
У розмові взяли участь міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії, а також головний дипломат ЄС.
Представник Державного департаменту сказав, що Блінкен "знову підтвердив, що підтримка Сполученими Штатами України не зміниться".
- У ході телефонної розмови з Володимиром Путіним на тлі заколоту в Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що готовий зробити свій внесок для врегулювання ситуації якомога скоріше.
- Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.
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