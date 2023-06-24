Про це він написав у своєму Twitter.

"Розмовляв сьогодні з міністрами закордонних справ Великої сімки та верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, щоб обговорити поточну ситуацію в Росії. Сполучені Штати продовжуватимуть тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, оскільки ситуація продовжує розвиватися", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає CNN, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив "поточну ситуацію в Росії" під час телефонної розмови зі своїми колегами з G7 та Європейського Союзу.

У розмові взяли участь міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії, а також головний дипломат ЄС.

Представник Державного департаменту сказав, що Блінкен "знову підтвердив, що підтримка Сполученими Штатами України не зміниться".