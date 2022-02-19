Блінкен та Лавров зустрінуться 23 лютого, - Білий дім
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 23 лютого
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
За її словами, Ентоні Блінкен прийняв пропозицію провести зустріч із Сергієм Лавровим 23 лютого.
"Держсекретар Блінкен прийняв запрошення зустрітися з міністром закордонних справ Росії Лавровим наступної середи", - сказала Псакі.
- Нагадаємо, 18 лютого речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Ентоні Блінкен планує зустрітися з Сергієм Лавровим наприкінці наступного тижня, щоб обговорити ситуацію щодо України.
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