Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Блінкен відповів на слова Зеленського про партнерів які "чекають на ескалацію"

Блінкен відповів на слова Зеленського про партнерів які "чекають на ескалацію"

23 січня, 2022 неділя
22:47
війна з Росією Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що союзники України вже зараз багато роблять, аби запобігти російській агресії

Про це повідомляє Голос Америки

Таким чином, він відповів на слова президента України Володимира Зеленського, про те, що партнери "чекають на ескалацію" замість того, щоб запровадити санкції щодо Росії вже зараз.

"Ми не чекаємо, ми робимо дуже багато вже зараз. Крім того, що США взяли на себе лідерство і об'єднали країни в межах і за межами Європи, щоб разом запровадити масштабні наслідки щодо Росії в разі, якщо вона оновить агресивні дії в Україні. Торік ми надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли раніше. Ми запроваджуємо обмеження щодо осіб всередині України, українців, які намагаються дестабілізувати уряд, то ж ми вживаємо конкретних заходів”, - сказав Блінкен. 

Він запевнив, що у питанні санкцій у разі нової агресії РФ проти України дійшли згоди всі країни "Великої сімки", Євросоюзу та НАТО.

  • Нагадаємо, 23 січня Ентоні Блінкен заявив, що санкції проти РФ не можна запроваджувати негайно, оскільки буде втрачено важіль стримування агресії проти України. 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Росія
санкції
Володимир Зеленський
Держдеп США
російська агресія
антиросійські санкції
НАТО
Ентоні Блінкен
ескалація
російське вторгнення
Читайте також:
22 січня, 2022 субота
Україна – єдиний спосіб реваншу Росії, агресора витісняють з простору інші гравці, – Фейгін
Сергій Шойгу
21 січня, 2022 п'ятниця
Шойгу запросив очільника Міноборони Великої Британії на перемовини до Москви, щоб обговорювати актуальні питання безпеки
Арсен Аваков
21 січня, 2022 п'ятниця
"Обережніше зі словами. Це не серіал і не спектакль": Аваков відреагував на заяву Зеленського про загрозу окупації Харкова та закликав його говорити "не про шашлики"
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.13
    Купівля 28.13
    Продаж 28.41
  • EUR
    Купівля 31.82
    Продаж 32.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
23 січня
22:20
У Києві на Володимирському узвозі Citroen врізався у таксі
22:01
хакер
Елемент гібридної війни: У кіберполіції заперечили інформацію про витік даних з "Дії"
21:39
Військова допомога США
Другий "птах" у Києві: До України прибули ще 80 тонн зброї зі США
21:25
У Києві на вході у лікарню застрелився чоловік
21:14
МЗС
Газ не може бути важливішими за життя людей: У МЗС відповіли на заяву прем'єра Баварії про недоречність санкцій проти Росії
20:49
"Спеція", чемпіонат Італії
Коваленко допоміг "Спеції" здобути третю поспіль перемогу в чемпіонаті Італії
20:28
Петро Порошенко
Порошенко заявив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського
20:19
Олаф Шольц
Вступ нових країн зі Східної Європи до НАТО взагалі не стоїть на порядку денному, - Шольц
19:55
Ентоні Блінкен
Блінкен пояснив, чому санкції проти Росії не можна запроваджувати негайно
19:45
Інтерв’ю
Михайло Адамчак
Кораллі за легендою - це люди справжності, доброї волі, - Михайло Адамчак
19:31
Євгеній Мураєв
У Офісі президента відреагували на заяву МЗС Британії про плани Росії поставити Мураєва на чолі окупаційної влади
19:08
Андрій Шевченко
Шевченко погодився очолити збірну Польщі, - ЗМІ
18:42
Дмитро Кулеба
Українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини постачати зброю, - Кулеба
18:19
Армен Саркісян
Президент Вірменії подав у відставку
18:19
Інтерв’ю
Володимир Огризко
Якщо Путін самогубець, тоді він отримає все, що хотів, - Володимир Огризко
18:12
ООС ЗСУ
23 січня на фронті: російські окупанти здійснили сім обстрілів
17:55
Україна - Сербія, ЧЄ з футзалу
Україна розтрощила Сербію на Євро-2022 з футзалу
17:27
Маркус Зьодер
РФ не ворог Європі: Прем'єр Баварії висловився проти відключення Росії від SWIFT та закриття "Північного потоку-2"
17:06
Поблизу міста Єльська (Гомельська область, Білорусь)
РФ заведе до Білорусі 200 військових ешелонів. Це безпрецедентна цифра, - білоруське ЗМІ
16:50
Домінік Рааб
У Британії прокоментували можливість відправки своїх військових до України
16:34
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
У Китаї відреагували на інформацію про те, що Сі Цзіньпін просив Путіна не нападати на Україну під час Олімпіади-2022
16:20
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Путін так далеко зайшов, що будь-яке відігравання назад буде пов’язане з втратою обличчя, - Марк Фейгін
16:19
Зеленський
Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха: Зеленський перед Іграми у Пекіні звернувся до українських олімпійців
15:49
зима, мороз
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України повертаються морози
15:45
Інтерв’ю
Поліція
Дефіцит якісних кадрів у поліції зростає, − Артем Шевченко
15:34
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, якими будуть наслідки визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"
15:21
Андрій Шевченко
Шевченко став головним претендентом на посаду тренера збірної Польщі, - Sportowe Fakty
15:06
Мураєв
Полювання на "кротів". Як Британія і США Мураєва як російського агента викрили
15:02
Ексклюзив
Метью Брайза
Путін знає, що українське суспільство готове чинити опір вторгненню, - Метью Брайза
14:51
"Європейська солідарність" вимагає від влади припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській Раді Україна-НАТО, – Геращенко
14:32
В Одесі загорівся підвал старовинного будинку. Врятовано людину
14:09
Костянтин Єлісєєв: Банкова блокує поїздку Порошенка в НАТО і включила в делегацію депутата від ОПЗЖ. Альянс в шоці
13:51
Білоруське Полісся зустріло росіян плакатом про "Путлера"
13:36
Андрій Мельник
Відставки командувача ВМС ФРН недостатньо, Берлін повинен змінити свою політику щодо Києва, - український посол Мельник
13:20
Інтерв’ю
Ілля Новіков
Війни не буде - Путін завжди був боягузом, який ненавидить ризикувати - Ілля Новіков
12:45
Разом з ракетами Javelin до України вперше надійшли гранатомети SMAW-D. Фотофакт
12:30
Російську та білоруську військову техніку розставляють вздовж північного кордону України
12:14
Москва. Кремль
Москва готує в Україні державний переворот. Довго воювати для неї задорого, - CNN
12:05
Володимир Огризко
Дієва територіальна оборона значно ефектичніша за джевеліни. Я сам готовий іти на війну, – Володимир Огризко
11:53
Марія Захарова
Захарова вже каже про "провокації" з боку України під час олімпіади у Пекіні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV