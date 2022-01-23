Блінкен відповів на слова Зеленського про партнерів які "чекають на ескалацію"

Про це повідомляє Голос Америки.

Таким чином, він відповів на слова президента України Володимира Зеленського, про те, що партнери "чекають на ескалацію" замість того, щоб запровадити санкції щодо Росії вже зараз.

"Ми не чекаємо, ми робимо дуже багато вже зараз. Крім того, що США взяли на себе лідерство і об'єднали країни в межах і за межами Європи, щоб разом запровадити масштабні наслідки щодо Росії в разі, якщо вона оновить агресивні дії в Україні. Торік ми надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли раніше. Ми запроваджуємо обмеження щодо осіб всередині України, українців, які намагаються дестабілізувати уряд, то ж ми вживаємо конкретних заходів”, - сказав Блінкен.

Він запевнив, що у питанні санкцій у разі нової агресії РФ проти України дійшли згоди всі країни "Великої сімки", Євросоюзу та НАТО.