Блінкен відповів на слова Зеленського про партнерів які "чекають на ескалацію"
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що союзники України вже зараз багато роблять, аби запобігти російській агресії
Про це повідомляє Голос Америки.
Таким чином, він відповів на слова президента України Володимира Зеленського, про те, що партнери "чекають на ескалацію" замість того, щоб запровадити санкції щодо Росії вже зараз.
"Ми не чекаємо, ми робимо дуже багато вже зараз. Крім того, що США взяли на себе лідерство і об'єднали країни в межах і за межами Європи, щоб разом запровадити масштабні наслідки щодо Росії в разі, якщо вона оновить агресивні дії в Україні. Торік ми надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-коли раніше. Ми запроваджуємо обмеження щодо осіб всередині України, українців, які намагаються дестабілізувати уряд, то ж ми вживаємо конкретних заходів”, - сказав Блінкен.
Він запевнив, що у питанні санкцій у разі нової агресії РФ проти України дійшли згоди всі країни "Великої сімки", Євросоюзу та НАТО.
- Нагадаємо, 23 січня Ентоні Блінкен заявив, що санкції проти РФ не можна запроваджувати негайно, оскільки буде втрачено важіль стримування агресії проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе