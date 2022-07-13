Блінкен закликав РФ негайно припинити "фільтрації" українців
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія повинна терміново припинити так звану "фільтрацію" українських громадян
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву Ентоні Блінкена у твітері.
"Росія має негайно припинити свої систематичні "фільтраційні" операції в Україні, внаслідок яких, як повідомляється, зникли, були затримані чи насильно депортовані зі своїх домівок приблизно до 1,6 млн ні в чому невинних українців, у тому числі 260 тисяч дітей", - заявив держсекретар США.
Крім того, заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан зазначила, що США виявили близько 18 фільтраційних таборів, через які проходить населення України перед тим, як їх депортують до РФ.
За словами Остріан, Кремль ймовірно підготував ці табори ще до повномасштабного вторгнення в Україну.
"Фільтраційні табори" розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та Росії.
Як передає Європейська правда, ті, хто виїхав з Росії після "фільтрації", повідомляли про допити, побиття, катування та зникнення людей, яких росіяни підозрювали у звʼязку із ЗСУ.
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